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彰化醫院攜手大城鄉農會 每2週中醫巡迴診療

中央社／ 彰化11日電

彰化縣大城鄉僅1間中醫診所，衛福部彰化醫院攜手大城鄉農會啟動巡迴醫療服務，即日起每2週的週四下午於農會進行中醫診療，期許舒緩農村民眾常見的職業性勞損與慢性疾病。

今天下午巡迴門診開辦，衛生福利部彰化醫院院長賴仲亮及大城鄉農會理事長蔡隱居等人共同見證農會化為中醫診間景象。民眾在現場掛號，由中醫師看診，再依病情提供中醫處方、針灸治療、傷科理療及健康衛教；護理人員協助安排針灸治療，最後由藥師完成調劑及用藥說明。

彰化醫院表示，位於彰化縣西南角的大城鄉約1.4萬人口，65歲以上長者占總人口超過28%，呈現超高齡化，多數居民從事農務及勞動工作，常見退化性關節炎、慢性腰背痛、肩頸痠痛等肌肉骨骼疾病，高血壓、糖尿病及睡眠障礙等慢性疾病問題也漸增。

院方指出，大城鄉僅1間中醫診所，中醫醫療資源明顯不足，高齡者若前往位於埔心鄉的彰化醫院，往返車程約100分鐘，公共運輸班次又有限，不少人須仰賴家人接送或自行騎車就醫，無形中增加就醫負擔，也影響慢性疾病追蹤與治療持續性。

賴仲亮說，醫療不應因距離有差別，為配合政府推動在地老化與社區整合照護政策，部彰投入偏鄉醫療服務，將醫療資源主動帶進社區，而非讓長者辛苦走向醫院，因此將一站式專業中醫服務搬進農會，讓長輩能在熟悉的土地上安心老化、健康生活。

彰化醫院中醫科主任馮天祥表示，巡迴醫療今天於大城鄉農會啟動，每2週的週四下午1時30分至4時30分固定設站，掛號費新台幣50元、部分負擔40元。

中醫 農會 衛福部

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