南投縣府獲捐復康巴士 長輩就醫外出更便利

南投縣政府今天獲捐1輛復康巴士，全縣長照交通接送服務車輛達191輛，縣府表示，南投幅員遼闊，交通接送需求大，截至今年5月底，就醫復健5萬多趟次、社區式服務10萬多趟次。

廣知永續科技股份有限公司捐贈南投縣政府1輛復康巴士，提升南投縣身心障礙者及長輩交通便利，今天在縣府辦理捐贈儀式，南投縣長許淑華、廣知永續科技公司創辦人吳滄榮、車輛使用單位伊甸社會福利基金會等人出席，許淑華致謝民間大力支持縣府公共服務。

許淑華指出，這輛復康巴士將由伊甸基金會運用投入南投縣長照交通接送服務，讓行動不便身心障礙者與長輩享有更佳接送品質；吳滄榮表示，為感恩父母不辭辛勞的鼓勵教育，成就現在的他，考量南投縣幅員遼闊，需求較他處迫切，因此選擇南投捐第2輛復康巴士。

南投縣政府社會及勞動局表示，致力建構綿密交通接送網絡，除配置各鄉鎮市的20輛高頂溫馨巴士，更積極配合「長照十年計畫3.0」，截至今年5月已委託28個社福團體辦理長照交通接送服務，車隊規模達190輛。

縣府社勞局表示，接送服務協助長輩往返醫療院所就醫、復健，更串聯社區日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心等，統計至今年5月底，長照接送就醫及復健服務達5萬多趟次、社區式接送達10萬多趟次。