快訊

沈玉琳大病初癒被拍抽菸自招「一天3根」 震驚傅子純血癌早逝

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

偉大如何造就？西班牙聖家堂建設144年的時代考驗

聽新聞
0:00 / 0:00

南投縣府獲捐復康巴士 長輩就醫外出更便利

中央社／ 南投縣11日電

南投縣政府今天獲捐1輛復康巴士，全縣長照交通接送服務車輛達191輛，縣府表示，南投幅員遼闊，交通接送需求大，截至今年5月底，就醫復健5萬多趟次、社區式服務10萬多趟次。

廣知永續科技股份有限公司捐贈南投縣政府1輛復康巴士，提升南投縣身心障礙者及長輩交通便利，今天在縣府辦理捐贈儀式，南投縣長許淑華、廣知永續科技公司創辦人吳滄榮、車輛使用單位伊甸社會福利基金會等人出席，許淑華致謝民間大力支持縣府公共服務。

許淑華指出，這輛復康巴士將由伊甸基金會運用投入南投縣長照交通接送服務，讓行動不便身心障礙者與長輩享有更佳接送品質；吳滄榮表示，為感恩父母不辭辛勞的鼓勵教育，成就現在的他，考量南投縣幅員遼闊，需求較他處迫切，因此選擇南投捐第2輛復康巴士。

南投縣政府社會及勞動局表示，致力建構綿密交通接送網絡，除配置各鄉鎮市的20輛高頂溫馨巴士，更積極配合「長照十年計畫3.0」，截至今年5月已委託28個社福團體辦理長照交通接送服務，車隊規模達190輛。

縣府社勞局表示，接送服務協助長輩往返醫療院所就醫、復健，更串聯社區日間照顧中心、托顧家庭、巷弄長照站、文化健康站、失智社區服務據點、輔具中心等，統計至今年5月底，長照接送就醫及復健服務達5萬多趟次、社區式接送達10萬多趟次。

南投縣 南投 巴士

延伸閱讀

父母都曾失智！花蓮運將投入首支友善車隊：希望別人的家人被溫柔對待

運動部補助興建 南投縣首座運動館開工動土

舊議會荒廢12年變身運動館 南投黃金地段「蚊子館」終於翻身

洪災後10個月 統一超啟動花東關懷行動、擴大公益募款

相關新聞

舊議會荒廢12年變身運動館 南投黃金地段「蚊子館」終於翻身

南投縣議會舊大樓基地閒置長達12年，終於迎來重大轉變。南投縣政府斥資興建的「南投縣樂活運動館」上午舉行開工動土典禮，總經費5億元，預計117年底完工，象徵舊議會基地正式走向活化轉型，將成為南投首座大型綜合室內運動場館。

梅雨季稻穀太濕烘乾時數長 增加成本恐拉高一期稻米價格

梅雨來臨，農民紛紛搶收一期稻作，但連日陰雨導致稻穀含水量超標，收購價格下滑、烘穀時間拉長，墊高後製成本，每百台斤至少增加30元，將牽動一期稻米價格，實際售價有待糧商衡量市場供需決定，有的基層農會將自行吸收。

影／豪雨重創南投米倉 草屯稻田倒伏泡水慘況曝

南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，稻穗成熟飽滿，但受豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，粗估受災稻田約2至3成；公所表示，由於持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大，將持續關注並通報中央爭取災損救助。

全台獨有 台中南屯「穿木屐躦鯪鯉」6/19登場 邀千人踩街喚醒穿山甲

全台獨有的「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街6月19日將在台中南屯老街及萬和宮前廣場登場。南屯區長林秋萬今帶領來賓體驗「四人協力木屐」，為「2026南屯穿木屐躦鯪鯉暨逍遙音樂町」童話狂歡趴踩街嘉年華暖身，邀請全台民眾體驗在地端午風情。

彰化去年芬普尼蛋引發食安風暴 854蛋雞場全面採驗結果出爐

彰化文雅畜牧場去年檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，歷經約半年全數於今年5月20日完成縣轄內所有蛋雞場採樣，共計854場，檢驗結果全部未檢出芬普尼殘留。

彰化社頭劉氏家廟芳山堂修復　重現歷史風華

彰化縣歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」歷經2年完成主體建物修復，彰化縣長王惠美今天前往贈匾表示，縣府已向文資局爭取後續彩繪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。