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舊議會荒廢12年變身運動館 南投黃金地段「蚊子館」終於翻身

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣樂活運動館今天開工動土，副縣長王瑞德與立委、地方民代及各界來賓共同祈福動土，見證重大運動建設啟動。圖／南投縣政府提供
南投縣樂活運動館今天開工動土，副縣長王瑞德與立委、地方民代及各界來賓共同祈福動土，見證重大運動建設啟動。圖／南投縣政府提供

南投縣議會舊大樓基地閒置長達12年，終於迎來重大轉變。南投縣政府斥資興建的「南投縣樂活運動館」上午舉行開工動土典禮，總經費5億元，預計117年底完工，象徵舊議會基地正式走向活化轉型，將成為南投首座大型綜合室內運動場館。

動土典禮由副縣長王瑞德主持祭拜及動土儀式，新興國小以舞獅表演揭開序幕，隨後由建築師進行工程簡報，說明場館規劃藍圖。立委馬文君、游顥、運動部政務次長黃啟煌，以及縣議員林憶如、簡千翔、沈夙崢、林儒暘、吳棋楠、張秀枝、南投市長張嘉哲、多位市民代表及地方里長都到場見證。

王瑞德表示，樂活運動館總經費5億元，其中運動部補助1億元，縣府同步完成統包工程及促參招商作業，後續將由已在全國經營23座運動場館、具豐富經驗的救國團負責營運管理，期盼透過公私協力，為縣民打造優質的運動休閒空間。

他指出，場館設計融入玉山群山意象，規劃可沿著戶外綠意步道步行至屋頂「都市眺台」，兼具運動與休閒功能，未來也將與鄰近三和游泳池整合管理，提供民眾更多元且平價的運動選擇。

縣府教育處表示，樂活運動館基地面積6835平方公尺，總樓地板面積8141.5平方公尺，將興建地下1層、地上3層建築，館內規劃體適能中心、多功能運動空間、韻律教室、桌球室及攀岩場，並設置可供羽球、籃球、排球使用的綜合球場，戶外另規劃綠美化活動廣場，提供舒適且安全的現代化運動環境。

教育處指出，本案最大特色是提前引入營運團隊，在設計階段即納入實際營運需求，不僅可讓場館設施更貼近民眾使用習慣，也有助提升未來營運品質及永續發展。

縣府表示，樂活運動館預計117年底完工啟用，未來除可提升縣民規律運動人口，也將擴大銀髮族及弱勢族群參與運動機會，並提供周邊學校作為運動教學及訓練場地，協助培育在地運動人才，全面帶動南投運動風氣。

南投縣樂活運動館總經費5億元，規劃地下1層、地上3層，將設置綜合球場、健身房、桌球室及攀岩場等多元設施。圖／南投縣政府提供
南投縣樂活運動館總經費5億元，規劃地下1層、地上3層，將設置綜合球場、健身房、桌球室及攀岩場等多元設施。圖／南投縣政府提供

南投縣樂活運動館總經費5億元，規劃地下1層、地上3層，將設置綜合球場、健身房、桌球室及攀岩場等多元設施。圖／南投縣政府提供
南投縣樂活運動館總經費5億元，規劃地下1層、地上3層，將設置綜合球場、健身房、桌球室及攀岩場等多元設施。圖／南投縣政府提供

南投 蚊子館 運動

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