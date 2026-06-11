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梅雨季稻穀太濕烘乾時數長 增加成本恐拉高彰化一期稻米價格
梅雨來臨，農民紛紛搶收一期稻作，但連日陰雨導致稻穀含水量超標，收購價格下滑、烘穀時間拉長，墊高後製成本，每百台斤至少增加30元，將牽動一期稻米價格，實際售價有待糧商衡量市場供需決定，有的基層農會將自行吸收。
彰化縣有台灣米倉的美稱，產區集中南彰化，今年一期稻作成熟遇到梅雨季，農民「鑽雨隙（雨停空檔）」搶收，因濕度高、集中收割量大，不少濕穀被糧商拒收，基層農會假日加班收稻穀，以溪州鄉農會為例，過去兩天就收進1千噸濕穀。
溪州、田中、竹塘鄉鎮農會估計，梅雨期間倒伏水稻平均約一成，嚴重度與個人田間管理有關。溪州鄉農會總幹事彭顯賦今表示，水稻結穗後期應施鉀肥，如果農民希望飽穗繼續施氮肥，稻穗太沈重就容易倒伏。
彰化縣農會田中碾米廠主任張永坤表示，稻穀濕度正常約27度，這幾天下雨，濕穀達31至32度，倒伏稻達33度，烘乾稻穀正常約20小時，濕度太高費時30小時才能烘到正常乾度，國際油料漲價，延長烘乾時間讓每百台斤稻穀成本增加至少30元，可能反映到一期稻米價格。
林姓稻農表示，梅雨剛來的時候大家搶收稻穀，糧商開價每百台斤濕殼1080元至1120元，彰化平原雖是間歇陣雨，但每天有雨稻穀越來越濕，截至今天下滑到每百台斤1070元至1100元，有的濕度高還被糧商拒收，因為耗費油錢烘乾將增加成本，萬一政府壓住米價凍漲，糧商就賠錢。
竹塘鄉農會總幹事詹光信說，農會基於服務農民的精神，不惜增加成本把濕穀烘到正常乾度，屆時每公斤增加2、3元米價都由農會吸收。
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