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影／豪雨重創南投米倉 草屯稻田倒伏泡水慘況曝

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，稻穗成熟飽滿，但受豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，粗估受災稻田約2至3成；公所表示，由於持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大，將持續關注並通報中央爭取災損救助。

草屯鎮因水質好、土壤肥沃，農產豐富，其中以水稻種植為大宗，全鎮水稻種植面積達上千公頃，居全縣之冠，有「南投米倉」之稱，隨時序入春夏，目前進入一期稻作收穫期，不料卻因梅雨鋒面及西南氣流影響，連日強降雨釀稻米災情。

「大雨下不停，稻作大面積倒伏、泡水，甚至發芽了。」曾獲全國稻米達人殊榮的冠軍稻農李啟元表示，本來今年稻米結穗狀況佳，產量和品質應該都會不錯，不料稻穀才收割到一半，就突然降雨且連下好幾天，導致稻田倒伏、泡水嚴重。

李啟元說，由於稻穗已成熟飽滿，前端本就沉重，如今又因吸收雨水過多，加上強降雨侵擾，使得稻田出現大面積倒伏，導致收割困難，就算成功收割，烘稻穀時間也恐拉長；此外，雨勢持續造成田間積水，稻穗因泡水而發芽，品質受影響。

草屯鎮長簡賜勝今為此赴稻田巡視，他表示，草屯是縣內主要稻米生產區，但連日降雨已造成災損，粗估受災稻田已約2至3成，更糟糕的是，雨勢還沒停且恐再持續數日，只要降雨未歇就無法收割，稻作倒伏、泡水等災情恐再擴大。

簡賜勝說，近日豪雨造成鎮內稻作受災嚴重，公所將與農會、縣府密切聯繫並持續關注，同時依據災情現況通報中央，全力爭取災損救助，以維護農民生計，也呼籲中央盡早派員至田間了解，降低稻作成熟期遭遇長時間降雨所造成的災害。

南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影

南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影
南投縣草屯鎮有「南投米倉」之稱，現正進入一期稻作收穫期，但受連日豪雨影響，出現大面積倒伏、泡水，且因持續降雨仍無法採收，災情恐再擴大。記者賴香珊／攝影

南投 豪雨 草屯

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