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全台獨有…台中南屯「穿木屐躦鯪鯉」6/19登場 邀千人踩街喚醒穿山甲

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市南屯區長林秋萬（左四）今帶領與會來賓現場體驗「四人協力木屐」。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬（左四）今帶領與會來賓現場體驗「四人協力木屐」。記者趙容萱／攝影

全台獨有的「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街6月19日將在台中南屯老街及萬和宮前廣場登場。南屯區長林秋萬今帶領來賓體驗「四人協力木屐」，為「2026南屯穿木屐躦鯪鯉暨逍遙音樂町」童話狂歡趴踩街嘉年華暖身，邀請全台民眾體驗在地端午風情。

民政局長吳世瑋說明，「穿木屐躦鯪鯉」是台中特有的無形文化資產。居民每逢端午會穿上木屐踏地，發出響亮的「咖咖」聲響喚醒沉睡中的鯪鯉（穿山甲），祈求五穀豐收與平安。

林秋萬指出，感謝民政局、觀旅局及文化局全力支持，今年首度結合「逍遙音樂町」，並打造「童話狂歡趴」主題，邀卡通人偶與民眾互動同樂，另有巨型機甲小丑加入踩街行列、童話王國馬戲團特技演出。

林秋萬說明，活動當日凡國中小學童裝扮成童話角色參與踩街，即可獲得造型魔法筆一支及限量摸彩券，可抽Switch、平板電腦等好禮；參與踩街的民眾可於中午12時30分排隊領取限量版「咖咖隨身側包」，可抽70吋液晶電視等好禮；萬和宮、文昌公廟及台中魚市場提供2000份麻芛湯、魚丸湯及粽子等在地小吃。

當天南屯老街也規畫「四人協力木屐」、「小朋友賽跑」、「滾鐵圈」及「挑米籮」等趣味競賽與懷舊童玩體驗；萬和宮前廣場傍晚由「逍遙音樂町」接棒，邀歌手楊淨宇、呂植宇獻唱。

南屯區公所提醒，6月19日當日上午9時至下午6時，黎明路二段（文昌街至南屯路二段）北向車道及南屯路、萬和路部分路段將交通管制，公車30路副線及290路配合改道。建議參與民眾提前規劃動線，更多活動資訊可至活動官網（ https://www.sgf3535.tw/NAN-TUN）查詢。

台中市南屯區長林秋萬（右）示範，端午節南屯老街規畫「滾鐵圈」及「挑米籮」等懷舊體驗。記者趙容萱／攝影
台中市南屯區長林秋萬（右）示範，端午節南屯老街規畫「滾鐵圈」及「挑米籮」等懷舊體驗。記者趙容萱／攝影

穿山甲 台中 老街

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