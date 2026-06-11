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彰化去年芬普尼蛋引發食安風暴 854蛋雞場全面採驗結果出爐
彰化文雅畜牧場去年檢出芬普尼陽性，為迅速釐清問題範圍並全面強化源頭管理，縣長王惠美指示縣府農業處及動物防疫所啟動全縣蛋雞場「芬普尼全面採樣監測」專案，歷經約半年全數於今年5月20日完成縣轄內所有蛋雞場採樣，共計854場，檢驗結果全部未檢出芬普尼殘留。
農業處指出，彰化為全國蛋雞飼養縣第一大縣，目前共有933場蛋雞場、在養量超過2081萬隻，產量占全國近五成。這次全面採樣監測旨在強化管理、消除疑慮，讓民眾充分了解縣內蛋品從畜牧場源頭、生產端到市售端，均經農政、防疫與衛生等單位多重把關，以具體行動維護食品安全。
首先於去年11月20日立即啟動第一階段作業，以過去曾被檢驗出動物用藥品殘留之蛋雞場為優先對象，繼15場蛋雞場未檢出之後，接著持續全面檢測蛋雞場，採樣工作由相關人員前往蛋雞場採集雞蛋、羽毛、飼料及飲水等檢體。
彰化縣文雅畜牧場因違法使用禁用農藥「芬普尼」治療雞蝨，導致毒雞蛋流入全台9個縣市。彰化地檢署已於 2026 年5月中旬偵結，依涉嫌詐欺及違反動物用藥品管理法等罪嫌，將陳姓負責人與龍忠蛋行林姓負責人提起公訴。
彰化縣動物防疫所表示，芬普尼禁止使用於家禽，違反者將依動物用藥品管理法第40條之1第1項處6萬元至30萬元罰鍰，請業者切勿心存僥倖使用來源不明藥品，並應確實依規定使用動物用藥，落實飼養環境清潔及生物安全管理，配合政府抽查與輔導，共同維護畜禽產品安全。
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