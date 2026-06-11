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彰化社頭劉氏家廟芳山堂修復 重現歷史風華
彰化縣歷史建築「社頭劉氏家廟芳山堂」歷經2年完成主體建物修復，彰化縣長王惠美今天前往贈匾表示，縣府已向文資局爭取後續彩繪等經費，期盼分階段完成整體修復工作。
彰化縣政府今天於「社頭劉氏家廟芳山堂」舉行竣工慶賀活動，王惠美致贈「芳衍彭城」匾額，祝賀劉氏家廟芳山堂重現歷史風華。
王惠美說，劉氏家廟芳山堂為社頭地區劉姓宗族精神象徵，也是先民進入八卦山麓開拓發展重要見證。建築融合日治昭和時期洗石子工法、精緻泥塑與彩畫藝術，三川殿正面泥雕細膩生動，疊斗式木架構等具建築史與技術史珍貴意義，民國99年公告登錄為彰化縣歷史建築。
文化部文化資產局112年核定此修復工程總經費新台幣4926萬元，其中文資局補助8成，縣府配合款1.5成，其餘家廟自籌，工程包括主體建物修復、蟲蟻防治、環境整頓綠化、強化消防設備等。施工過程中發現隱蔽部分，增加屋架構件等工項，由縣府追加變更設計款100萬元。
王惠美表示，工程於113年4月開工，今年2月竣工，縣府4月向文資局爭取後續彩繪及裝飾性構件調查與設計經費，期盼分階段完成整體修復工作，讓芳山堂成為世代傳承、永續活化重要文化據點。
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