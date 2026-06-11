彰化社頭劉氏家廟芳山堂修復　重現歷史風華

全台獨有的「穿木屐躦鯪鯉」民俗踩街6月19日將在台中南屯老街及萬和宮前廣場登場。南屯區長林秋萬今帶領來賓體驗「四人協力木屐」，為「2026南屯穿木屐躦鯪鯉暨逍遙音樂町」童話狂歡趴踩街嘉年華暖身，邀請全台民眾體驗在地端午風情。

2026-06-11 15:49