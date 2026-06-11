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花壇鄉長顧勝敏遭彈劾 公所喊不公質疑監院選前「急著出手」

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
監察院昨針對花壇鄉長顧勝敏提出彈劾，認定其在擔任花壇鄉鄉長期間，涉嫌恣意濫用懲戒權違法解僱清潔隊員，構成職場霸凌；另涉動用清潔隊行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，核有重大違失。報系資料照
監察院昨針對花壇鄉長顧勝敏提出彈劾，認定其在擔任花壇鄉鄉長期間，涉嫌恣意濫用懲戒權違法解僱清潔隊員，構成職場霸凌；另涉動用清潔隊行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，核有重大違失。報系資料照

監察院昨針對花壇鄉長顧勝敏提出彈劾，認定其在擔任鄉長期間，涉嫌恣意濫用懲戒權違法解僱清潔隊員，構成職場霸凌；另涉動用清潔隊行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，核有重大違失。對此，花壇鄉公所主秘洪文圳表示，該名清潔隊員因違反工作法則，公所依程序解雇；至於竹木清除案，目前仍在高院審理中，監察院此時提出彈劾，對鄉長有失公允，「難道是選舉到了才這樣做？」

監察院指出，顧勝敏自2019年間起，對花壇鄉公所清潔隊員發動密集且顯不合比例的行政處分，並違法解僱，經法院判決認定其處分具有重大違法瑕疵；彰化縣政府也於2025年12月16日召開安全及防護委員會審議，認定其行政管理手段構成職場霸凌。監院認為，顧勝敏實質掌握人事權限，卻恣意濫用懲戒及管理職權違法解僱屬員，因此依法彈劾。

洪文圳則表示，對法院判決結果「不服」，認為司法過度介入行政管理，未來若有不服工作守則的人員，基層主管恐難管理。他指出，該名隊員復職後又疑似收受禮盒，違反公務員守則遭解雇，後續再提訴訟，彰化地方法院判決雙方僱傭關係存在，應讓隊員復職。他質疑，「這樣的判決不是等於鼓勵隊員收禮嗎？」目前案件已上訴高院審理中。

此外，監察院也指出，顧勝敏前年曾指示清潔隊長動用行政資源，協助特定私人土地進行竹木砍除及廢棄物清運，且未依規定收取12萬餘元清運費用，案件經彰化地方檢察署依違反貪污治罪條例等罪嫌起訴。監院認為，其行為已違反公務員服務法、公務員廉政倫理規範及公職人員利益衝突迴避法等規定，因此移送懲戒法院審理。

洪文圳強調，該案目前仍在法院審理，尚未有判決結果，但監察院卻急於提出彈劾，公所方面「不予認同」。

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