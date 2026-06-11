高齡換照下修至70歲 豐原監理站揪長輩「路安重開機」

高齡換照年齡已正式下修至70歲，由於高齡長輩在通過體檢後，必須參加高齡換照講習方可順利換照，豐原監理站為協助銀髮族順利「重開機」，今天特別舉辦高齡換照講習；課程一改過去死板的法條宣導，導入生動的圖解與生活化自我檢測，吸引大批70歲以上的長輩前來「上課」，透過貼近生活的互動模式，輕鬆掌握防禦駕駛觀念，拒當路上的「切西瓜三寶」。

豐原監理站表示，配合高齡駕駛人駕駛執照管理制度新制於今年5月31日正式上路，舉辦高齡講習會，今日現場講師首先帶領長輩們進行「健康自我覺察」。講師深入淺出地解說白內障、青光眼等高齡常見眼疾，所造成的「視野縮小」與「夜間眩光」，對於騎車、開車出門會帶來多麼致命的影響，並現場叮嚀長輩，未來在路口轉彎時，身體與脖子擺頭的角度「一定要加大」，才能克服視覺死角。

此外，針對一般高齡駕駛常見的違規壞習慣，課程中也特別嚴厲提醒長輩，千萬不可貪圖方便而在路口「切西瓜」違規左轉、逆向行駛或未依規定停讓行人。現場更播放「危險感知影片」，逼真宣導大型車的視野死角與驚人的氣流推吸危機，讓台下長輩看得驚呼連連，深刻記下「我不急，你先走」的防禦心法。

豐原監理站指出，高齡換照新制不是要刁難長輩，而是透過體檢與講習，幫長輩的用路安全建立一道防護網，呼籲凡是近期有收到換照通知單、剛滿70歲的長輩，請儘速前往合規醫療院所進行體檢，並及早預約參加監理站的專屬講習。豐原監理站高齡換照預約專線 04-25274229轉200，歡迎多加利用。

為協助銀髮族順利「重開機」，豐原監理站今天特別舉辦高齡換照講習。圖／豐原監理站提供

為協助銀髮族順利「重開機」，豐原監理站今天特別舉辦高齡換照講習。圖／豐原監理站提供