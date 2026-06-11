台中港南填方區將啟用…何欣純讚找到解方　中市議員批破壞生態

中央今年元旦發布營建剩餘土石方處理新制，爆發土方之亂，全台土石方大塞車，中部地區沒有最終處理場，情況更嚴重。行政院日前宣布，台中港南填方區7月底將啟用，台中市長參選人何欣純認為是找到解方、做出成績，中市議員則批會破壞白海豚棲地，希望立刻停止。

行政院長卓榮泰日前視察北、中、南三大港區，宣布國家邁入』大填海造陸計畫時代」，台中港提前在7月25日啟動土方收容作業。台中港務公司、台中市政府相繼公布營建剩餘土石方運送到台中港的作業要點，南填方區初步可收容211萬立方公尺，後續將持續擴大。

何欣純表示，今年1月初她第一時間邀請相關部會與公會，爭取台中港比照高雄、台北港模式，提供土方去化場域，期間不斷會勘，也有賴卓揆和各部會支持，終於拍板定案，找到解方、做出成績；台中的建設與發展需要中央地方通力合作，能快不要拖、要做趕緊做。

無黨籍議員吳佩芸認為，營建剩餘土石方去化問題值得重視，但任何政策都要兼顧環保和世代正義，大規模填海不僅可能危及海洋生態，更會對沿海漁業、海洋環境和瀕危物種造成難以回復的傷害。

吳佩芸指出，被列為極瀕危物種的台灣白海豚就棲息在苗栗到彰化沿海，經常活動在台中港外海；中央與地方多年來大力投入保育白海豚，學界和環團也持續奔走希望減少開發，大規模填海造陸恐怕讓這些努力付諸東流，且工程將改變整個海洋生態系統。

吳佩芸呼籲，中央如果真的重視永續發展，應該提出完整的環境評估和可能的替代方案，並立即停止推動台中港填海造陸去化土石方，而非在缺乏充分科學證據的情況下貿然填海；台中市長盧秀燕也應該明確向中央表示反對，捍衛台中海岸與市民的權益。