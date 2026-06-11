中彰「大肚和美橋」施工進度曝光 6月17日起改道資訊看這

串聯台中與彰化的重要交通動脈「大肚和美橋新建工程」進度破9成，台中市建設局宣布，為配合彰化和美端橋梁引道施工，將於6月17日至18日實施第二階段最後關鍵工序，將封閉台61乙西行線（往伸港方向）及新設濱海路引道進行路面瀝青鋪築，屆時車流將改道行駛新設引道東行線，提醒用路人配合現場交通指引通行。

建設局長陳大田表示，大肚和美橋總經費近32億元，是市長盧秀燕跨區建設的指標工程，目前整體進度已正式突破9成。為降低交通衝擊，施工採三階段交維措施，本次17、18日的封閉作業是第二階段的最後收尾，完成後將為後續通車奠定重要基礎，並預計於6月22日接續進入第三階段作業。

建設局長陳大田表示，此工程是市長盧秀燕推動的跨區指標建設，總經費近32億元，目前整體進度突破9成。橋梁全長約1440公尺、寬22公尺，採雙向4車道及2個慢車道。完工通車後，車程將從原本需繞行10公里的30分鐘縮短至2分鐘，有效強化中部交通路網。

陳大田指出，工程採三階段交通維持措施，其中第一階段已於2月完成，第二階段2月6日起實施，這次6月17日至18日施工為第二階段最後一項重要工序，完成後將為後續工程銜接及通車準備奠定重要基礎，預計今年端午連假前全數完成，並於6月22日進入第三階段交維作業。

建設局表示，此次施工期間將封閉台61乙西行線（往伸港方向），車流將引導至新設引道東行線通行，並調整為雙向各一車道；新設濱海路引道同步封閉辦理瀝青鋪築及標線工程。現場將加強設置改道告示及警示設施，並配置交維人員協助引導交通，盡可能降低對通勤及地方交通的影響。

台中市建設局說明，台61乙西行線（往伸港方向）施工封閉路段。圖／台中市政府提供