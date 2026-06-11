中市府活化市場用地 大里核心地帶新商場2028年營運

台中市政府推動市場用地活化，其中位在大里區德芳路二段與永隆路口的「大里區市七及廣二用地BOT案」，就在大里核心，總投資金額約5.8億元，由市府透過BOT方式引進民間投資開發，並由統一集團負責興建及營運，5月整體工程進度已達35.5%，預計2028年開幕營運。

經濟發展局長張峯源昨前往工地視察，他表示，該案去年5月動工後，目前已完成原建物基礎挖除、地下三樓開挖及擋土設施施作，希望施工團隊落實工程品質及工地安全管理，確保工程如期如質完成。

他說，未來將打造地下3層、地上5層的複合式商場，並以鄰近環保公園的區位特色為基礎，結合市場機能、綠意景觀及多元生活服務空間，打造兼具採買、休憩與社區交流功能的新型態市場。除提供市民更舒適便利的消費環境外，也將成為地方重要生活據點，進一步提升周邊生活機能與商業發展能量。

張峯源說，市場不僅是民眾日常採買的重要場所，更是帶動地方發展的重要節點。市府近年積極推動市場現代化及市場用地活化，透過引進民間資源投入開發，打造兼具公共服務與商業機能的優質場域。未來大里市七BOT案完工啟用後，除可提升市場服務品質與周邊生活機能外，也可望帶動地方投資、創造就業機會，為大里地區注入新的發展動能。