聽新聞
0:00 / 0:00

空品新規！南投日月潭嚴管柴油車 下月起沒排煙合格紀錄將罰

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣環保局加強日月潭柴油車排氣管制，維護潭區空氣品質。記者江良誠／攝影
南投縣環保局加強日月潭柴油車排氣管制，維護潭區空氣品質。記者江良誠／攝影

觀光勝地日月潭長年受車流與交通廢氣影響，南投縣政府推出「日月潭空氣品質維護區」並採科技執法，開罰逾兩千車次，攔阻高汙染車輛進入。環保局宣布，今年七月一日起加嚴，出廠兩年以上且沒有排煙檢驗合格紀錄的柴油車，若駛入空維區，將依法開罰一千元以上。

縣環保局表示，日月潭空維區自二○二四年起分階段實施管制，透過科技設備及加強路邊稽查，累計告發處分二五九二件違規柴油車。環保局提醒，七月一日開始，柴油車駕駛人進入日月潭空維區前，應確認已完成年度排煙檢驗或取得有效自主管理標章，以免違規受罰。

環保局指出，根據日月潭周邊微型感測器監測數據，設置空維區後，周邊細懸浮微粒濃度較去年同期下降約二成六，管制措施發揮改善空氣品質效果。

環保局同步提供配套措施，六期新購柴油車可依原發照日起算三年免驗規定，向各縣市檢測站申請「自主管理標章」，標章有效期間視同檢測合格。業者或車主如有十輛以上四期後大型柴油車需檢測，可向環保局預約「下鄉檢測」服務，另環保局不定期駐點檢測，方便民眾就近驗車。

日月潭 柴油車 南投縣 空氣品質 觀光

延伸閱讀

桃園都計區建案行人廊道 新制上路

暨大擬禁新手騎士入校園挨轟 學生：駕照放1年就可騎、技術不會變好

台南紙錢集中燒不及 堆成山還結蜘蛛網

北市驗生鮮蔬果47件 藥殘違規5件、九層塔占2件

相關新聞

新北建案1戶1車位 代金新制上路

新北建案以往採一戶一汽車位一機車位設置標準，近年居住型態走向小宅化，公共運輸日益便利，市府昨公布「新北市政府辦理基地開發交通影響評估審查原則」，導入停車位代金機制，挹注停管基金專戶，降低建商開發成本，也可減輕民眾購屋負擔，新制昨起上路。

停車場大建設期 停管基金舉債90億

新北市停管基金目前累積舉債逾九十億，創近年新高，年利息達一點九四八億元，預計償還年度為二○五五年。市府表示，新建案部分車格改收代金，市府會持續規畫停車場，平衡供需。

台南仁德電纜地下化拖逾20年 黃偉哲：任內努力完成

台南市仁德區中正路二段電纜地下化工程延宕逾廿年，議員指出，當地道路早已完成徵收，地下管路也在廿年前埋設完成，卻因變電箱設置地點遲遲無法取得共識，導致電線至今未能下地，居民長年飽受電纜密布、鳥糞汙染等問題困擾，要求市長黃偉哲在剩餘任期內完成協商並推動工程動工。黃偉哲允努力完成。

嘉義布袋港環差通過 張麗善質疑「土方可填海不能墊高？」

環境部環評大會昨審查布袋港填海造陸案環境影響差異分析報告，配合土石方去化政策，外港區填區規畫增收容嘉義縣市營建剩餘土石方，可填築約一四七萬立方公尺，審核修正通過，最快明年開始土石方收容。雲林縣長張麗善表示，台西產業園區申請使用營建剩餘土石方墊高被駁回，布袋港卻可以用來填海，不知標準在哪？

無路可走…未來台南捷運深綠線路廊 仁德區人行道破損難辨

台南捷運深綠線可行性研究已送交通部審查中，串聯南科、沙崙兩大產業聚落，省道台三九線是深綠線的重要路廊，但議員指僅仁德區中山路至大德路有人行道但嚴重破損，部分路段甚至幾乎無法通行，市府應主動協調主管機關公路局規畫人行道設施，提前因應未來捷運的步行需求。

人行道坍陷 高規格應變

台北捷運北門站三號出口旁人行道昨出現長寬各五公尺、深二公尺的坑洞，連變電箱也陷入，附近鄰近捷運、市民大道高架橋和市府公辦都更工地，北市府「高規格」應變，派出透地雷達檢測，並成立前進指揮所，經查是衛工管破洞，造成路基流失致地面下陷，由衛工處處理，將四周用圍籬圍起，昨晚先修復管道，今天再回填。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。