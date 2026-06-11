中部去化解套！台中港南填方區收容SOP公布 可納211萬方

為了紓解中部地區營建剩餘土石方的去化壓力，台中港今年七月廿五日啟動營建剩餘土石方收容作業，在南填方區以土石方填海造陸。台中市政府發布相關作業要點，議員認為，台中港區加速填海造陸之後，港區勢必快速擴大，宜提前規畫如何運用。

都市發展局長李正偉說，中部地區缺大型最終去化場所，面臨較大壓力；行政院日前宣布台中港七月廿五日啟動收容作業，港務公司在六月四日公布收容作業要點，開放苗栗、台中、彰化、南投及雲林五縣市非公共工程營建剩餘土石方。

李正偉表示，為確保後續收容與管理機制順利運作，市府提前完成地方配套制度，九日發布「台中市政府辦理非公共工程運送營建剩餘土石方至台中港作業要點」。

都發局指出，適用對象包括台中市合法土石方資源堆置處理場，以及經市府機關推薦、具公益性或符合政策的民間建築工程案件；內容包括申請程序、土質檢驗、自主管理、保證金及管理費繳納、GPS流向追蹤、港區通行證申請及自主查核機制等等。

都發局說明，市府已建立土石方去化策略，短期依靠建築工程異地暫置，及彰濱產業園區崙尾暫置區、苗栗縣大桃坪土石方資源堆置場等跨縣市合作；中期盤點公有土地及需土工程，提供再利用與去化空間；長期銜接台中港填海造陸，建構穩定且具規模的最終去化體系。

都發局施工科補充，即將開放的南填方區，規畫收容二一一萬立方公尺，約等於台中市一年須去化的營建剩餘土石方，填方區會隨填海造陸計畫擴大，北填方區未來也會啟用，容量無虞；民間工程剩餘土石方管理費每方四五○元，較現行的彰濱土方暫置區便宜一百元。

國民黨議員李中認為，行政院長卓榮泰既然指示營建剩餘土石方在台中港填海造陸，政府應想辦法利用多出來的土地，比如設置國際機場，替代軍民共用的清泉崗機場；中市府也可以考慮比照高雄港區，推動「港市合一」，收回港區的管理權，減少行政流程與溝通成本。

民進黨議員王立任說，台中港填方區的啟用是中央地方通力合作、一路克服困難的結果；港區一直都有填海造陸，現今三井OUTLET所在的土地就是填出來的，未來填海造陸加速，若有條件規畫國際機場，當然樂觀其成，前提是技術可行且安全無虞，須專業人士評估。