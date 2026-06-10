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台中逾14萬戶大停電近半小時 台電：天候太潮濕影響設備絕緣

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台中海線停電26分鐘，台電初判因潮濕影響變電所現有設備絕緣。圖／本報資料照片
台中海線停電26分鐘，台電初判因潮濕影響變電所現有設備絕緣。圖／本報資料照片

台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區10日下午2時，多達14萬1739戶停電近半小時，台電表示，在更新設備送電過程中，因現有設備絕緣不良導致故障導致台中市大停電，台電表示，對於造成民眾不便，深感抱歉。

台電說明10日在台中沿海地區發生的大型停電災情，台電在夏季用電尖峰來臨前，辦理特高壓線路擴容換線、變電所氣體絕緣開關設備（GIS）容量提升工程，10日下午2時17分進行新設備送電過程，因現有設備絕緣不良導致故障，造成台中市清水、沙鹿、梧棲、大甲等海線地區共14萬1739戶停電，經搶修已於26分鐘全數復電。

台電初步研判，可能是因為近期豪雨不斷，環境極度潮濕，導致變電所現有匯流排比壓器設備絕緣不良，進而引發此次停電事故。

台電強調，本次新設備送電作業前，已有進行相關風險管控措施，預先隔離部分設備並規劃獨立送電路徑及緊急應變措施，因此事故並未進一步擴大，於26分鐘內全數復電，未來將精進檢討作業程序，在進行新設備加入系統的作業前，風險管控措施將納入天氣因素。

台中 停電 台電

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