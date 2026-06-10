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助警查緝毒駕 中市議員牽線企業捐贈唾液快篩劑
毒駕問題危害公共安全，民主進步黨台中市議員張家銨牽線民間企業，今天捐贈500組「七合一毒品唾液快篩試劑」予台中市警察局刑事警察大隊，以支援員警守護市民安全。
張家銨根據警政署最新統計說，今年1月至4月，全台共查獲毒駕案件高達4725件。顯示毒駕已是台中市民隨時都可能面對的生命威脅，市府必須拿出具體行動，從源頭遏止、從執法量能著手，全面宣戰。
張家銨表示，唾液快篩試劑能在攔查現場即時進行初篩，一旦駕駛呈陽性反應，員警即可依法進行逮捕處置，大幅提升查緝效率，也保障員警執法的正當性與安全性。
張家銨說，面對市民陳情不斷、基層員警工具短缺的雙重壓力，決定出面牽線，協調長期深耕社會公益的台中市關懷婦女保護協會，以及專注生物科技研發、具備專業快篩試劑生產能量的傑揚生化科技有限公司，促成三方合作，讓這批「七合一毒品唾液快篩試劑」共500組，得以順利捐贈給市警局刑事警察大隊。
傑揚生化科技有限公司總經理游怡秋表示，企業近期持續關注社會上頻傳的毒駕事件，深感公共安全責任重大，因此決定提供旗下研發的「七合一毒品唾液快篩試劑」，協助警方在第一時間進行精準初篩，期盼透過科技力量共同守護社會安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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