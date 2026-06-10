助警查緝毒駕 中市議員牽線企業捐贈唾液快篩劑

台中海線地區今日上午遭逢強降雨襲擊，多處道路與低窪地區傳出積淹水災情；百年老校清水國小更成了另類受災戶，整片操場在暴雨後直接淹成一座大水池。台中市議員楊典忠接獲家長反映，下午趕赴現場會勘，只見整片操場汪洋一片，綠地與跑道早已無法分辨，積水甚至深及腳踝，忍不住幽默，「雨都停3小時了還退不掉，市府再不派人抽水，明天畢業典禮恐怕得發給每位畢業生一個游泳圈！」

2026-06-10 17:43