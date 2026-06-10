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影／特高壓線路突跳…台中海線「全黑」大停電 14萬戶瞬間摸黑

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
雖然停電時間僅約26分鐘，民眾反應突然陷入黑暗裡驚魂，此外，甚至有部分臨街店家的電動鐵捲門因為失去電力無法開啟，導致民眾一度受困店內無法進出，只能待室內守候等待恢復供電；適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生；社區健身房內也有民眾運動到一半突然陷入一片黑暗。
雖然停電時間僅約26分鐘，民眾反應突然陷入黑暗裡驚魂，此外，甚至有部分臨街店家的電動鐵捲門因為失去電力無法開啟，導致民眾一度受困店內無法進出，只能待室內守候等待恢復供電；適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生；社區健身房內也有民眾運動到一半突然陷入一片黑暗。

台中海線地區今（10）日下午發生大規模停電，包括清水、沙鹿、梧棲、大甲、龍井等5個行政區瞬間陷入漆黑，總計多達14萬1739戶受影響；路上紅綠燈集體熄滅，多所大學課堂與民營健身房也因斷電陷入混亂；台電表示，事故主因為變電所特高壓線路設備故障跳脫，經緊急派員搶修，已於下午2時43分全數復電，整起停電事件最長歷時26分鐘，停電原因台電正在調查中。

台電台中區營業處說明，今日下午2時17分，因161kV「中港-中清-明秀」白線特高壓線路發生跳脫，導致系統內共7個變電所受到波及，進而引發海線地區大規模停電。由於停電範圍廣大，影響用戶數一度高達14萬1739戶。

台電指出，在停電事故發生後，立即成立緊急應變小組，派遣大批人力前往現場搶修並加強線路巡視；透過隔離故障點並進行電網轉供，搶修人員在30分鐘內陸續恢復供電，並於下午2時43分實現全數復電。

雖然停電時間僅約26分鐘，民眾反應突然陷入黑暗裡驚魂，此外，甚至有部分臨街店家的電動鐵捲門因為失去電力無法開啟，導致民眾一度受困店內無法進出，只能待室內守候等待恢復供電；適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生；社區健身房內也有民眾運動到一半突然陷入一片黑暗。

位於沙鹿區的弘光科技大學首當其衝，大批學生上課到一半，教室冷氣與照明瞬間全無，幸好今天陰天室內溫度不高，加上空氣流通，師生只能克難「摸黑」繼續上課，校內餐廳與廚房也因停電被迫暫停運作。

台電強調，對於本次因設備故障造成民眾生活不便深表歉意。目前雖然已全數恢復正常供電，但關於特高壓線路具體故障的詳細原因，內部正進一步著手調查與確認，未來也將持續加強該路段設備的巡檢與維護，避免類似憾事再次發生。

適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生。圖／民眾提供
適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生。圖／民眾提供

雖然停電時間僅約26分鐘，民眾反應突然陷入黑暗裡驚魂，此外，甚至有部分臨街店家的電動鐵捲門因為失去電力無法開啟，導致民眾一度受困店內無法進出，只能待室內守候等待恢復供電；適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生；社區健身房內也有民眾運動到一半突然陷入一片黑暗。
雖然停電時間僅約26分鐘，民眾反應突然陷入黑暗裡驚魂，此外，甚至有部分臨街店家的電動鐵捲門因為失去電力無法開啟，導致民眾一度受困店內無法進出，只能待室內守候等待恢復供電；適逢下午課程間，部分民生與校園秩序仍受到不小衝擊，不僅街道上的交通號誌燈集體罷工，汽機車在十字路口爭道，險象環生；社區健身房內也有民眾運動到一半突然陷入一片黑暗。

台中 台電 停電

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