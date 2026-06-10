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影／從消防隊清潔工白手起家 獅子會議長率獅友霸氣捐車助南投救災

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛給南投縣消防局，GAT首席榮譽顧問許雪珠（左）加碼捐贈破壞器材1批。記者賴香珊／攝影
國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛給南投縣消防局，GAT首席榮譽顧問許雪珠（左）加碼捐贈破壞器材1批。記者賴香珊／攝影

南投縣易受地震、颱風及土石流等影響釀災，但救災車輛有限，曾在消防分隊當清潔工的國際獅子會第五聯合會議長吳正國為此串連獅友，今捐贈消防警備車1輛，該會GAT首席榮譽顧問許雪珠加碼捐贈破壞器材1批，盼能提升救災量能。

南投縣消防局指出，南投縣境多山，災害型態多元複雜，也有消防車或器材車難以進入山區狀況，需要消防警備車率先挺進勘災，但車輛有限，若遇災害得同時出動又逢維修輪替，難免面臨用車不足困境，國際獅子會得知後便提出捐贈協助。

「打小就跟消防隊結緣，有需要一定要幫。」國際獅子會第五聯合會議長吳正國說，他國中時在集集消防分隊幫忙當清潔工，賺錢貼補家用一直到國中畢業，對消防有特別的感情，也深知第一線同仁的辛苦，如今白手起家有能力一定要幫忙。

而今的吳正國已在家具業當老闆，且擔任國際獅子會第五聯合會議長吳正國，他便串連全體獅友伸援購置消防警備車1輛，該會GAT首席榮譽顧問許雪珠為響應獅友善舉，更加碼捐贈破壞器材100支，並於今天同時捐贈給南投縣消防局。

國際獅子會第五聯合會今於南投縣消防局第二大隊埔里分隊進行捐贈，由該局局長陳興傑代表受贈，並回贈消防車模型及感謝狀，感謝獅友熱心公益，取之社會、用之社會，造福人群、慷慨解囊之善舉，提升救災量能，保障民眾生命財產安全。

南投縣消防局局長陳興傑說，近年極端氣候促使災害來得又快又急，且形態不斷複雜化，提高救災難度，而在政府資源有限狀況下，較難隨時補強增添設備，所幸有民力支援，因此藉由公開表揚，盼達到拋磚引玉讓更多人投入協助救災行列。

國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛及消防破壞器材1批，強化南投縣救災量能。記者賴香珊／攝影
國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛及消防破壞器材1批，強化南投縣救災量能。記者賴香珊／攝影

國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛及消防破壞器材1批，強化南投縣救災量能。記者賴香珊／攝影
國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛及消防破壞器材1批，強化南投縣救災量能。記者賴香珊／攝影

國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛及消防破壞器材1批，強化南投縣救災量能。記者賴香珊／攝影
國際獅子會第五聯合會10日捐贈消防警備車1輛及消防破壞器材1批，強化南投縣救災量能。記者賴香珊／攝影

國際獅子會第五聯合會議長吳正國（左）曾在消防分隊當清潔工，深知第一線弟兄辛苦，為此串連獅友，10日捐贈消防警備車1輛給南投縣消防局。記者賴香珊／攝影
國際獅子會第五聯合會議長吳正國（左）曾在消防分隊當清潔工，深知第一線弟兄辛苦，為此串連獅友，10日捐贈消防警備車1輛給南投縣消防局。記者賴香珊／攝影

南投縣 獅子會

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