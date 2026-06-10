彰化中興莊眷村故事館開館 AI、AR科技重現眷村歷史

以2.7億元修復的彰化中興莊眷村，今天舉辦文化園區故事館開館，縣長王惠美說，中興莊故事館分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化，並結合AI、AR科技打造沉浸式參觀體驗。即日起開放參觀，邀請民眾一同走進中興莊，感受眷村文化與當代藝術交會的獨特魅力。

彰化中興莊眷村故事館是由彰化縣長王惠美、故事館計畫主持人台中教育大學教授郭政忠、策展人涂以仁、公共藝術創作家賴亭玟、人文中興文創公司執行長黃信彰及各級民代等人與會剪綵，並共同為園區公共藝術作品「同舟」揭幕。

王惠美表示，「中興莊眷村文化園區」歷經多年修復在今年3月完工，感謝國防部補助3400萬、文化部補助8450萬元，縣府編列對等預算自籌1億5100萬元，總修復經費約2億7千萬元。

王惠美說，中興莊故事館透過科技藝術、文物展示、歷史影像、口述故事重現歷史景致。故事館分一館及二館，一館介紹原住戶自1939年歷經千辛萬苦遷徙來臺的過程，以及中興莊靈魂人物高芳先將軍從1931年成立青島保安大隊的英勇事蹟，帶領大家回到那段艱辛卻堅韌的時光。

二館則以科技藝術為核心，透過AI技術讓眷村生活及歷史場景重現。另外一館二樓運用AR科技展現大刀功夫的各種招式，提供參觀者沉浸式的觀展體驗，還有「希望之丘360度」模型區，重現整座中興莊輪廓樣貌。故事館自即日起，每周二至周日上午11時到下午5時開放參觀，周一休館。

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，中興莊是全國13處眷村文化保存區之一，中興莊修復完成、煥發新生。這幾年不僅活化中興莊，更串聯周邊的八卦山景點。

中興莊眷村人文協進會理事長高華國表示，中興莊與全台其他眷村截然不同，其是唯一由「單一完整部隊」撤退來台組成的眷村。感謝縣府活化中興莊、順利完成故事館，居民也會協助提供文史資料，讓這段故事可以永遠流傳。

文化局表示，目前園區透過「促進民間參與公共建設」（ROT）模式，引進專業團隊「人文中興文創股份有限公司」進駐。未來將引進眷村風格住宿、文創賣店、藝文展覽、走讀導覽及辦理社區共融活動等，園區將在6月底先行開放3成空間試營運，預定12月全區營運。屆時將能展現出彰化獨有的眷村文化與生命力，成為兼具歷史與藝術的文化創意新亮點。

彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影

彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影