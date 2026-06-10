快訊

同車4死2傷…她剛參加完父親告別式 開車去用餐「逆向撞上聯結車」

台股休息一天又重摔！創史上第六大跌點 分析師：一特徵符合技術回檔

錯認3年！波蘭正妹以為每天搭北捷「香蕉線」 網笑：你不孤單

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化中興莊眷村故事館開館 AI、AR科技重現眷村歷史

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影

以2.7億元修復的彰化中興莊眷村，今天舉辦文化園區故事館開館，縣長王惠美說，中興莊故事館分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化，並結合AI、AR科技打造沉浸式參觀體驗。即日起開放參觀，邀請民眾一同走進中興莊，感受眷村文化與當代藝術交會的獨特魅力。

彰化中興莊眷村故事館是由彰化縣長王惠美、故事館計畫主持人台中教育大學教授郭政忠、策展人涂以仁、公共藝術創作家賴亭玟、人文中興文創公司執行長黃信彰及各級民代等人與會剪綵，並共同為園區公共藝術作品「同舟」揭幕。

王惠美表示，「中興莊眷村文化園區」歷經多年修復在今年3月完工，感謝國防部補助3400萬、文化部補助8450萬元，縣府編列對等預算自籌1億5100萬元，總修復經費約2億7千萬元。

王惠美說，中興莊故事館透過科技藝術、文物展示、歷史影像、口述故事重現歷史景致。故事館分一館及二館，一館介紹原住戶自1939年歷經千辛萬苦遷徙來臺的過程，以及中興莊靈魂人物高芳先將軍從1931年成立青島保安大隊的英勇事蹟，帶領大家回到那段艱辛卻堅韌的時光。

二館則以科技藝術為核心，透過AI技術讓眷村生活及歷史場景重現。另外一館二樓運用AR科技展現大刀功夫的各種招式，提供參觀者沉浸式的觀展體驗，還有「希望之丘360度」模型區，重現整座中興莊輪廓樣貌。故事館自即日起，每周二至周日上午11時到下午5時開放參觀，周一休館。

文化部文化資產局主任秘書張祐創表示，中興莊是全國13處眷村文化保存區之一，中興莊修復完成、煥發新生。這幾年不僅活化中興莊，更串聯周邊的八卦山景點。

中興莊眷村人文協進會理事長高華國表示，中興莊與全台其他眷村截然不同，其是唯一由「單一完整部隊」撤退來台組成的眷村。感謝縣府活化中興莊、順利完成故事館，居民也會協助提供文史資料，讓這段故事可以永遠流傳。

文化局表示，目前園區透過「促進民間參與公共建設」（ROT）模式，引進專業團隊「人文中興文創股份有限公司」進駐。未來將引進眷村風格住宿、文創賣店、藝文展覽、走讀導覽及辦理社區共融活動等，園區將在6月底先行開放3成空間試營運，預定12月全區營運。屆時將能展現出彰化獨有的眷村文化與生命力，成為兼具歷史與藝術的文化創意新亮點。

彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影

彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影

彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影
彰化中興莊眷村故事館今天開館，分為一館及二館，用不同手法呈現中興莊歷史與眷村文化。記者劉明岩／攝影

王惠美

延伸閱讀

「中興新村亮起來」民眾熱情參與 中興會堂正式啟用

勝興車站、白沙屯拱天宮…苗栗十大人氣景點強勢出爐

2026鹿港慶端陽6/19盛大登場 雙龍會啟動端午盛典

彰警新大樓動土 設科偵機房強化數位打擊能力

相關新聞

影／從消防隊清潔工白手起家 獅子會議長率獅友霸氣捐車助南投救災

南投縣易受地震、颱風及土石流等影響釀災，但救災車輛有限，曾在消防分隊當清潔工的國際獅子會第五聯合會議長吳正國為此串連獅友，今捐贈消防警備車1輛，該會GAT首席榮譽顧問許雪珠加碼捐贈破壞器材1批，盼能提升救災量能。

南投巧克力咖啡節6月19日登場 百家品牌、晚會煙火秀

南投巧克力咖啡節19日登場，除集結逾百家巧克力、咖啡品牌，還有千人咖啡體驗、踩街、主題晚會、煙火秀等豐富活動，更結合數位...

台美國際執法救護講座 中山附醫攜警消衛建構韌性

中山醫學大學附設醫院今天舉辦「台美國際執法X救護交流講座」，邀集醫療、警察、消防、救護義消及衛生單位共同交流，打造更具韌...

台中沙鹿「迷你萬里長城」步道成垃圾場 網轟：惡臭堆2周沒人管

台中市沙鹿區素有「台版迷你萬里長城」之稱的休閒景觀步道，近期大批運動民眾爆料，步道入口附近的國道三號高架橋下停車場旁，長期遭人傾倒、堆積大量生活垃圾，不僅在夏季高溫下飄散陣陣惡臭，甚至一堆就是兩、三周無人問問，淪為另類的「隱藏版垃圾場」。

台中補助老屋整建 總經費逾億

台中市屋齡超過卅年的房屋突破六十萬宅，屋齡逾廿年的公寓大廈則約有八萬六千棟，不過近年申請整建補助的件數不到十件。內政部推動老宅延壽計畫，補助台中市八千六百廿五萬元，市府自籌一千四百八十三萬元，總經費逾一億元，市府昨通過墊付案，將送議會審議。

舊公寓無管委會 申請整建難推動

台中市推動老屋整建與老舊公寓翻修等計畫，以公寓翻修為例，須由管理委員會代表申請，或者經住戶全體同意推派代表。議員指出，台中市六到七層大樓逾四成沒有管委會，超過三百棟大樓既無管理組織也無公安申報，不僅難以推動老屋更新，更可能成為治安死角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。