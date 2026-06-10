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台中沙鹿「迷你萬里長城」步道成垃圾場 網轟：惡臭堆2周沒人管
台中市沙鹿區素有「台版迷你萬里長城」之稱的休閒景觀步道，近期大批運動民眾爆料，步道入口附近的國道三號高架橋下停車場旁，長期遭人傾倒、堆積大量生活垃圾，不僅在夏季高溫下飄散陣陣惡臭，甚至一堆就是兩、三周無人問問，淪為另類的「隱藏版垃圾場」。
地方民眾無奈表示，該處不僅是知名景點，更是沙鹿、梧棲及龍井居民前往台中都會公園的重要休閒運動廊道，每天出入人潮眾多；每逢假日團體活動過後，垃圾量更呈倍數增長。最諷刺的是，該處就緊鄰道路旁，甚至還是垃圾車每天固定行經的路線，居民卻只能眼睜睜看著垃圾車急駛而過。
民眾現場直擊指出，萬里長城步道入口處的草叢區，塞滿了五顏六色的垃圾袋、廢棄紙箱及各式生活廢棄物，現場既無禁止亂丟的告示牌，也無管理設施，彷彿成了環保局、區公所及里辦公處之間的「三不管地帶」。
然而休閒景觀步道是海線地區熱門的運動與打卡景點，如今從熱門景點的垃圾堆積，到日前沙鹿掩埋場的廢木材山、床墊牆，代表台中市府的環保治理已全面亮起紅燈，痛斥「市府有能力收垃圾，卻沒能力消化！」
市議員楊典忠指出，近期台中市的廢棄物問題一再浮現，從大里掩埋場垃圾山、廚餘去化卡關、文山焚化廠進場塞車，到潭子床墊牆以及沙鹿在地的廢木材山；這些原本應透過拆解、破碎、分類再利用或焚化的廢棄物，如今卻在各處堆疊成群山，證明市府的後續去化能力完全失靈，強調「這絕非單一場域問題，而是市府環保治理系統壞掉了！」
楊典忠呼籲相關單位應盡速釐清萬里長城步道入口的管理權責，建立定期巡查與清運制度，別讓沙鹿的國家級門戶與景觀，淪為市府垃圾治理失敗的「展示場」。
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