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登記結婚送幸福台中市推抽好禮活動 25對新人有機會獲5千元家電券

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府推出「緣定台中幸福城」結婚登記抽好禮活動，預計在7月底抽出25對新人，每對獲得價值5000元的3C家電提貨券。圖／台中市政府提供
台中市政府推出「緣定台中幸福城」結婚登記抽好禮活動，預計在7月底抽出25對新人，每對獲得價值5000元的3C家電提貨券。圖／台中市政府提供

台中市政府推出「緣定台中幸福城」結婚登記抽好禮活動，從6月22日到7月17日，新人台中市任一戶政事務所登記結婚，且其中一人設籍台中，自動取得抽獎資格，市府預計在7月底抽出25對新人，每對可獲得價值5000元的3C家電提貨券。

民政局長吳世瑋表示，婚姻是人生重要里程碑，也是建立家庭與穩定社會發展的基礎，市府持續贈送結婚新人專屬「成家福袋」，也不定期加碼，此次「緣定台中幸福城」活動特別準備25分價值5000元的3C家電提貨券，協助新人添購新家設備。

民政局指出，台中市今年1到4月粗結婚率1.46‰，是六都第一，近5年結婚率都高於全國平均；市府會持續推動各項婚育支持政策，結合創新活動與服務措施，鼓勵適婚民眾，陪伴更多伴侶安心成家，打造友善婚育、宜居幸福的城市環境。

民政局提醒，新人可以到台中市任一戶政事務所辦理結婚登記，如果想在假日登記，必須在結婚日的3個辦公日之前，透過電話或網路預約，或提前3個辦公日到戶所申辦並指定假日結婚；民政局官網已整合全市29個戶政事務所（含辦事處）特色結婚拍照牆資訊，提供多元風格拍攝場景。

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