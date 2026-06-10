舊公寓無管委會 申請整建難推動

聯合報／ 記者陳敬丰／台中報導

台中市推動老屋整建與老舊公寓翻修等計畫，以公寓翻修為例，須由管理委員會代表申請，或者經住戶全體同意推派代表。議員指出，台中市六到七層大樓逾四成沒有管委會，超過三百棟大樓既無管理組織也無公安申報，不僅難以推動老屋更新，更可能成為治安死角。

台中市公寓整建補助目前有三種途徑，公寓大廈共用部分維護修繕補助須有管委會或管理負責人，都市更新整建維護補助以及最新的老宅延壽計畫，都必須由管理委員會或住戶共同推派代表申請。地方人士認為，公寓大廈鄰里觀念淡薄，若沒有管理委員會，要共推代表申請補助難如登天。

民進黨議員陳俞融表示，台中市共有兩千七百一十三棟六到七層公寓大樓，其中一千一百六十三棟無管理組織，占比達四成二八，主要分布在西屯、北區、西區等地；經過交叉比對，既無管理組織、又沒有公安申報的高風險大樓，共有三百六十棟。

陳俞融指出，這些大樓就像城市中的不定時炸彈，若市府繼續抱持「輔導優先、裁罰次之」的心態，很可能重演高雄城中城大火的悲劇；這些弱勢大樓難以成立管委會，老屋整建或消防修繕等補助款看得到吃不到，市府應該拿出魄力與效率，積極納管這些公安隱患。

副市長黃國榮表示，會請都市發展局主政，協調民政局、社會局等單位處理無管委會公寓大樓的問題。都發局長李正偉說，會加強輔導還沒有成立管委會的大樓，後續採用逐棟逐戶拜訪的方式，持續提高設立管委會和公安申報的比例。

民進黨議員陳雅惠、張芬郁、李天生等人指出，都市更新與危老重建進度緩慢，應成立專責機關主動出擊。李正偉表示，市府已經成立輔導團，提供一對一的補助申請協助，並設置單一窗口與專線。

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