台中補助老屋整建 總經費逾億

台中市屋齡超過卅年的房屋突破六十萬宅，屋齡逾廿年的公寓大廈則約有八萬六千棟，不過近年申請整建補助的件數不到十件。內政部推動老宅延壽計畫，補助台中市八千六百廿五萬元，市府自籌一千四百八十三萬元，總經費逾一億元，市府昨通過墊付案，將送議會審議。

內政部不動產資訊平台統計，台中市超過卅年的住宅共六十一萬七千宅，占全市住宅逾五成，其中屋齡卅到四十年的住宅近三十萬宅，占比逾四分之一。原市區老宅比率高，在舊市區尤為顯著，中區老屋數量約七千六百宅，占比逾七成四，西區老屋數量三萬六千宅，占比逾六成五。

中市府推動老屋整建，危老重建的部分，二○二○年簡化案件審查以來，已累計受理超過一千件、核准約九百八十件，居全台第二。另一方面，對於「老而不危」的房屋，則透過公寓大廈共用部分維護修繕補助及都市更新整建維護補助，協助住戶翻新老屋或外牆拉皮，但成效有限。

議員楊大鋐指出，適用都市更新整建維護補助的是屋齡逾廿年的公寓大廈，全市約有八萬六千棟，集中在原市區，但從二○二二年到二○二四年，申請補助的件數僅五件；市府整體編列經費不足，二○一八年以後每年僅編一千萬元，能補助的件數本就有限。

內政部國土署今年推出「老宅延壽機能復新計畫」，針對全台卅年以上老屋整建維護，總預算達五十億元，最高補助比率六成五、金額上限九百六十萬元，適用對象包括四到六層的公寓及六樓以下的透天住宅，公寓不得是單一所有權人持有，房屋不得是純商業用途。

台中市政府昨開市政會議，都市發展局提出墊付案，國土署補助台中市辦理二○二六年老宅延壽機能復新計畫，今年共八千六百廿五萬元，市府配合款一千四百八十三萬六千元，總預算一億一千○八萬六千元；會中通過墊付案，送市議會審議，預計六月中旬開放民眾申請。

都發局指出，整建老舊建物是目前重要任務之一，本次老宅延壽計畫以住宅為主，不包含商用大樓與部分住商混合大樓，市府先前已列管轄內四十三處老舊住商混合大樓，其中四十二處完成安全改善、一處部分封閉；市府會視老宅延壽計畫的實際辦理狀況，建議中央是否納入更多補助項目。