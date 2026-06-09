快訊

美股早盤／美光帶頭！四大指數續揚 外資警告仍有回檔風險

聽新聞
0:00 / 0:00

台中和平區台八線巨石掉落路中 連夜搶修恢復通車

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區東關路一段台八線28.1 K今晚落石，連夜搶修已恢復通行。圖／警方提供
台中市和平區東關路一段台八線28.1 K今晚落石，連夜搶修已恢復通行。圖／警方提供

山區今天大雨不斷，台中市和平區台八線今晚邊坡土石鬆動，一塊巨石突然掉落路中，影響人車通行安全，警方到場警戒，公路局人員連夜搶修，今晚8時54分已恢復通車。

受鋒面豪雨影響，台中市和平區東關路一段台八線28.1 K今晚6時57分，因豪雨造成邊坡土石鬆動，一塊大型落石突然掉落並橫躺於道路中央，嚴重影響車輛通行安全。

和平警分局谷關派出所接獲通報後，立即派遣員警趕赴現場處理。員警抵達後發現落石占據車道，稍有不慎即可能造成往來車輛碰撞或閃避不及發生交通事故，立即於現場實施交通警戒及疏導措施，提醒駕駛人減速慢行，並協助引導車輛安全通過，以維護用路人安全。警方也立即通報相關養護單位前往處置。

和平警分局呼籲，近期山區降雨頻繁，民眾如非必要應避免進入山區道路，行經山區路段時務必提高警覺，隨時注意路況資訊及道路警示標誌，並與前車保持安全距離。若發現落石、坍方或其他道路異常情形，可立即撥打110報案電話通報，共同維護交通安全，平安返家。

台中市和平區東關路一段台八線28.1 K今晚落石，連夜搶修已恢復通行。圖／警方提供
台中市和平區東關路一段台八線28.1 K今晚落石，連夜搶修已恢復通行。圖／警方提供

台中 台中市 豪雨

延伸閱讀

影／高雄鳳山豪雨釀路面塌陷 3公尺天坑急封路

豪雨來襲 災防辦：山區土石流 大規模崩塌風險升高

天候不穩降雨顯著 雪管處籲山友審慎評估行程或取消入園

梅雨狂炸！落石侵入內灣線 竹中至竹東間路線暫時不通

相關新聞

山區大雨台中和平台八線巨石掉落路中 連夜搶修恢復通車

山區今天大雨不斷，台中市和平區台八線今晚邊坡土石鬆動，一塊巨石突然掉落路中，影響人車通行安全，警方到場警戒，公路局人員連夜搶修，今晚8時54分已恢復通車。

民調還是開放搞不定！國民黨彰化市長提名協調第2度破局

國民黨下屆彰化市長提名也陷入僵局，登記參選的縣議員溫芝樺堅持採民調決定，現任市代會主席陳文賓則要求黨徵召他或開放參選，縣黨部提名小組今天晚間第二次協調，全市有61名里長力挺陳文賓並到場聲援，因雙方各自堅持，協調再度破局，將由提名小組在3天內提出雙方較能接受的提名方式 。

搶救護理師荒 彰基攜手亮宇油封投入720萬供長榮大學護理系獎學金

為培育護理人才、紓緩護理人力不足問題，彰化基督教醫院攜手亮宇油封公司設立長榮大學護理系學生獎助學金。亮宇油封捐贈100萬元，彰基再投入620萬元，四年合計投入720萬元，協助原住民及弱勢家庭學生完成護理教育，並鼓勵畢業後投入彰基體系服務。

訪歐第一站！盧秀燕拜會布蘭登堡邦議會及柏林市政府　交流多項政策

台中市長盧秀燕日前出國訪歐，將拜訪德國、捷克與奧地利三國，德國時間6月8日先後拜會布蘭登堡邦議會及柏林市政府，討論交通、教育、文化及產業等多元議題，聚焦於再生能源和城市發展等政策；市府表示，此行將拓展國際合作契機，深化台德城市互動。

油蔥酥？台中連鎖餐飲驚見「超肥小強」躺花椰菜　網驚：這手臂太結實

一名網友爆料，在知名連鎖餐飲台中南屯精科店用餐時，點了「燙綠花椰菜」，沒想到花椰菜上發現一隻體型碩大的蟑螂，店家沒發現會不會太扯了？引發網友熱議，有的猜測是老花眼？誤以為是油蔥酥？也有諷「這小強手臂練得很結實；台中市食安處表示，已前往稽查，並依法查處。

徐懷鈺、阿爆南投開唱 迴Alang音樂節20日熱力登場

「2026南投巧克力咖啡節」19日至28日於埔里福興溫泉區登場，「南投迴Alang原住民族音樂節」於20至21日同場舉行，「平民天后」徐懷鈺也將登台開唱，與Makav真愛、阿爆、婁峻碩、范逸臣、黑旋風、葉璦菱等歌手跨世代接力演出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。