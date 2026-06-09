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台中和平區台八線巨石掉落路中 連夜搶修恢復通車
山區今天大雨不斷，台中市和平區台八線今晚邊坡土石鬆動，一塊巨石突然掉落路中，影響人車通行安全，警方到場警戒，公路局人員連夜搶修，今晚8時54分已恢復通車。
受鋒面豪雨影響，台中市和平區東關路一段台八線28.1 K今晚6時57分，因豪雨造成邊坡土石鬆動，一塊大型落石突然掉落並橫躺於道路中央，嚴重影響車輛通行安全。
和平警分局谷關派出所接獲通報後，立即派遣員警趕赴現場處理。員警抵達後發現落石占據車道，稍有不慎即可能造成往來車輛碰撞或閃避不及發生交通事故，立即於現場實施交通警戒及疏導措施，提醒駕駛人減速慢行，並協助引導車輛安全通過，以維護用路人安全。警方也立即通報相關養護單位前往處置。
和平警分局呼籲，近期山區降雨頻繁，民眾如非必要應避免進入山區道路，行經山區路段時務必提高警覺，隨時注意路況資訊及道路警示標誌，並與前車保持安全距離。若發現落石、坍方或其他道路異常情形，可立即撥打110報案電話通報，共同維護交通安全，平安返家。
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