中市府調高警察勤務繁重加成 最高月增3880元

警察節即將到來，台中市警察局今天舉行警察節慶祝大會，台中市副市長鄭照新宣布，市府核定調高的勤務繁重加成及刑事加給已於今天入帳，最高每月可增加3880元。

6月15日是警察節，台中市警察局下午舉行警察節慶祝大會，由鄭照新代表表揚6名模範警察、6名警察獎章代表及23名績優人員，並感謝警察長年守護治安、交通及市民安全的辛勞與付出。

鄭照新會中宣布，市府核定調高的勤務繁重加成及刑事加給已於今天正式入帳，最高每月可增加新台幣3880元，希望以實際行動支持第一線員警，成為基層人員最堅強的後盾。

鄭照新表示，警察工作全年無休、晝夜不輟，台中能持續獲得宜居城市肯定，背後有賴所有警察人員堅守崗位，以專業、紀律及使命感守護市民生命財產安全。

為肯定第一線員警的辛勞與奉獻，鄭照新說，警察局依勤務繁重程度及不同工不同酬原則，規劃勤務繁重加成分級制度，獲市府全力支持。除調高相關加給外，市府也將持續改善辦公廳舍、充實應勤設備及提供健康檢查補助等福利措施，提升員警工作環境與照護品質。

面對11月底將登場的地方公職人員選舉，鄭照新期勉所有員警，務必秉持依法行政及行政中立精神，全力投入查察賄選、防制暴力等工作，共同守護民主法治與社會安定。