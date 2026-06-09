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搶救護理師荒！彰基攜手亮宇油封投入720萬 供長榮大學護理系獎學金

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
亮宇油封董事長陳春甘（左3）捐贈百萬元給彰基，彰基再投入620萬元，四年合計投入720萬元，提供長榮大學護理系獎助金。圖／彰基提供
亮宇油封董事長陳春甘（左3）捐贈百萬元給彰基，彰基再投入620萬元，四年合計投入720萬元，提供長榮大學護理系獎助金。圖／彰基提供

為培育護理人才、紓緩護理人力不足問題，彰化基督教醫院攜手亮宇油封公司設立長榮大學護理系學生獎助學金。亮宇油封捐贈100萬元，彰基再投入620萬元，四年合計投入720萬元，協助原住民及弱勢家庭學生完成護理教育，並鼓勵畢業後投入彰基體系服務。

彰基總院長陳穆寬表示，護理人員是醫療照護的重要支柱，解決護理荒是醫療機構的重要責任。此次透過企業公益資源與醫院共同投入，不僅提供弱勢學生實質協助，也為台灣護理人才永續培育奠定基礎。

亮宇油封董事長陳春甘表示，她成長過程曾歷經貧困，深知弱勢學生求學不易，始終抱持著「取之社會、用之社會」的理念想回饋社會，此次合作源於與陳穆寬總院長交流時談及護理人才培育構想，理念與她長期推動獎助學金的公益初心相符，因此決定投入資源協助有需要的學生安心完成學業。

彰基指出，此一獎助學金以長榮大學護理學系學生為對象，優先補助原住民學生、中低收入戶、特殊境遇家庭、家境清寒或弱勢學生，以及因家庭重大變故影響就學者。每學年度預計補助12名學生，每人每年可獲得15萬元獎助學金，其中2萬元由亮宇油封提供作為生活費，13萬元由彰基補助學雜費。若持續獲得補助，大學四年期間的學雜費及部分生活費將可獲得穩定支持。

彰基強調，此計畫採取企業捐助與醫院共同培育模式，每投入1元企業資源，即可帶動彰基投入6.5元人才培育經費，形成「企業公益、醫院培育、學生受益、社會共好」的正向循環。

院方強調，護理教育不僅是專業技能訓練，更是生命關懷與服務精神的養成，未來將持續結合學校、企業與醫療機構力量，協助更多有志青年投入護理工作，讓愛心資源轉化為守護病人的力量。

彰基總院長陳穆寬（左3）特別聘任亮宇油封陳春甘董事長（右3）為彰化基督教醫院顧問。圖／彰基提供
彰基總院長陳穆寬（左3）特別聘任亮宇油封陳春甘董事長（右3）為彰化基督教醫院顧問。圖／彰基提供

護理師 原住民 長榮大學

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