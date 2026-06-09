訪歐第一站！盧秀燕拜會布蘭登堡邦議會及柏林市政府　交流多項政策

台中市長盧秀燕日前出國訪歐，將拜訪德國、捷克與奧地利三國，德國時間6月8日先後拜會布蘭登堡邦議會及柏林市政府，討論交通、教育、文化及產業等多元議題，聚焦於再生能源和城市發展等政策；市府表示，此行將拓展國際合作契機，深化台德城市互動。

中市府表示，盧秀燕本次歐洲行首站到布蘭登堡邦議會，議長里德克（Ulrike Liedtke）公務在身，由副議長格尼爾克（Rainer Genilke）代表接待，雙方就能源政策、教育交流及城市發展等議題交換意見。

盧秀燕表示，布蘭登堡邦是德國重要的再生能源發展基地，在風力及太陽能發電領域成果卓著；台中市近年也積極推動綠色能源與永續發展政策，盼透過彼此交流，分享雙方的經驗與成果，共同朝淨零碳排目標邁進。

交流過程中，盧秀燕得知格尼爾克曾四度訪問台灣，且布蘭登堡邦近期將率領高中學生來台交流，特別邀他未來親自造訪台中，促進雙方互動與合作。

同日下午，訪問團前往柏林市政府，拜會柏林副市長艾佛斯（Stefan Evers）及文化廳副廳長史特司麥雅（Alexander Straßmeir）。艾佛斯親自導覽柏林市政廳，並在「徽章廳」介紹柏林城市發展歷程及市政理念。

盧秀燕表示，德國是歐盟人口最多的國家，柏林不僅是德國最大城市，更是柏林—布蘭登堡都會區的核心，整體人口超過600萬人；柏林憑藉完善的新創產業環境，享有「新創之都」美譽，此次拜會希望交流城市治理經驗，作為台中未來施政與發展的重要參考。

盧秀燕指出，這次參訪對柏林的城市轉型印象最深刻，柏林市政府透過多項扶植與補助政策，吸引新創企業投資設點，成功匯聚來自各地的創新人才，發展為歐洲重要的創新中心，這些經驗值得借鏡。

盧秀燕也提到，柏林市政廳建築風格與我國總統府、台中州廳都有相似之處，據說當年日本建築師曾參考柏林市政廳的建築特色，包括內部空間及拱形窗設計等元素，展現雙方在歷史文化上的特殊連結。她期盼持續交流互訪，進一步深化台中與德國城市間的友誼與合作關係。

盧秀燕（中）表示，期盼持續交流互訪，進一步深化台中與德國城市間的友誼與合作關係。圖／台中市政府提供