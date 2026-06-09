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盧秀燕訪德國 積極推動城市治理及綠能交流

中央社／ 台中9日電

台中市長盧秀燕率團出訪德國，德國時間8日分別拜會布蘭登堡邦議會與柏林市政府，盧秀燕表示，每次的交流都是為台中市的下一步累積更多機會。

台中市政府發布新聞稿說明，盧秀燕於6日晚率團搭機出訪歐洲，首站抵達德國，並於德國時間8日拜會德國布蘭登堡邦議會、柏林市政府，分別由布蘭登堡邦議會副議長格尼爾克（Rainer Genilke）、柏林市政府副市長艾佛斯（Stefan Evers）接待，針對交通、教育、文化、產業等議題進行交流。

盧秀燕表示，德國是歐盟人口最多的國家，柏林市又是德國最大的城市，連同周圍的柏林-布蘭登堡都會區超過600萬人，而柏林也有新創之都的美稱，所以安排拜會柏林市政府，讓雙方針對城市治理交換經驗。

至於拜會布蘭登堡邦議會，盧秀燕認為，布蘭登堡邦是德國再生能源的重要基地，尤其在風力與太陽能發電方面表現突出，台中也積極推動綠能政策，雙方可分享能源轉型的策略與成果。

盧秀燕也透過臉書發文說明德國之行指出，德國是全球工業與科技發展的重要指標，而台中則是台灣精密機械、智慧製造及高科技產業的重要基地。面對能源轉型、氣候變遷及全球產業鏈重組等挑戰，城市之間更需要攜手合作、相互學習。城市外交不是一次拜訪，而是為城市的未來鋪路。每一步交流，都是為台中的下一步累積更多機會。

此外，對於新竹市發生氣爆案造成2人死亡，盧秀燕也在臉書發文表示，她已經跟新竹市長高虹安通話，表達台中市最深切的關懷與慰問。她要致上最深切的哀悼，為受災的居民祈福，也向第一線冒險搜救的消防人員與基層夥伴致上最高敬意。

盧秀燕 德國 台中

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