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台中市當舖業名額增1家 競爭者眾市警局採抽籤

中央社／ 台中9日電

台中市人口增加，原本294家當舖名額可再增1家，台中市警察局今天表示，搶攻1席當舖名額，共有66件申請，65件通過資格審查，今天採抽籤方式抽出正取及備取各1。

台中市警察局刑事警察大隊說明，台中市原有294家當舖，依「當舖業法」規定，人口數每增2萬人可新增1家當舖業名額，台中市因人口增加，可再增1家當舖業。

台中市警察局於3月27日公告，並於4月20日至5月12日受理申請，警方表示，期間總計受理66件申請案件，經資格審查後，共有65件符合抽籤資格。

市警局於今天下午公開舉行抽籤作業，由市警局警政監王清海主持抽籤，在參與抽籤市民、當舖商業同業公會及市警局督察單位等共同見證下，抽出1名正取及1名備取，全程公開透明，秉持公平、公正原則。

台中市政府警察局表示，透過公開透明抽籤及多方監督機制，不僅落實行政程序公開透明精神，也提升民眾對政府施政的信任。未來將持續依法行政，健全當舖業管理制度，促進產業穩定發展。

警察 台中市

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