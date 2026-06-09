油蔥酥？台中連鎖餐飲驚見「超肥小強」躺花椰菜　網驚：這手臂太結實

一名網友爆料，在知名連鎖餐飲台中南屯精科店用餐時，點了「燙綠花椰菜」，沒想到花椰菜上發現一隻體型碩大的蟑螂，店家沒發現會不會太扯了？引發網友熱議，有的猜測是老花眼？誤以為是油蔥酥？也有諷「這小強手臂練得很結實；台中市食安處表示，已前往稽查，並依法查處。

台中市南屯區知名連鎖餐飲「精科店」爆發嚴重食安爭議！一名網友在網路社群爆料，日前前往該店用餐，一隻蟑螂動也不動地躺在菜葉上，視覺衝擊感極強，讓原PO當場食慾全消，質疑店家品管：「這麼大一隻異物，出餐前難道都沒看見嗎？」

一名網友PO文表示，日前前往某連鎖餐飲精科店用餐時，點「燙青菜」選擇綠花椰菜，沒想到發現一隻體型碩大的蟑螂，讓他當場傻眼。從曝光照片可見，蟑螂就在綠色花椰菜上，令原PO質疑，這麼明顯的異物竟未被發現，會不會太扯了？

PO文一出，引發網友熱議，很多網友住南屯，紛紛猜測是不是住家附近那家，也有網友稱「小強這麼完整，店家若不是老花，就是錯以為油蔥酥」、「店家是不是以為油蔥酥啊？」也有網友細看圖片稱蟑螂「這手臂練的挺結實的」、「買菜送蛋白質嗎…」

食安處說明，為守護民眾食安，食安處將派員前往稽查。如稽查發現不符規定，將責令限期改善，屆期複查仍未改善者，可依食品安全衛生管理法處6萬元以上、2億元以下罰鍰；民眾如遇食品衛生疑慮，可檢具相關事證，透過台中市政府陳情整合平台提出檢舉，以利後續調查。