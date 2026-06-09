南投原住民族音樂節 流行樂歌唱賽結合傳統樂舞

一名網友爆料，在知名連鎖餐飲台中南屯精科店用餐時，點了「燙綠花椰菜」，沒想到花椰菜上發現一隻體型碩大的蟑螂，店家沒發現會不會太扯了？引發網友熱議，有的猜測是老花眼？誤以為是油蔥酥？也有諷「這小強手臂練得很結實；台中市食安處表示，已前往稽查，並依法查處。

2026-06-09 17:19