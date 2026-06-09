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南投原住民族音樂節 流行樂歌唱賽結合傳統樂舞

中央社／ 南投縣9日電

南投縣政府6月20日、21日在埔里鎮舉辦原住民族音樂節，今天對外宣傳，活動有演唱會、歌唱大賽、五族樂舞展演，結合流行音樂、原聲創作與傳統樂舞，讓民眾認識原住民族文化。

縣府原住民族行政處將在福興溫泉區舉辦「南投迴Alang原住民族音樂節」，活動以「迴Alang」為主題，象徵回到部落與文化根源，透過演唱會、歌唱大賽、五族樂舞展演，呈現南投原住民族音樂能量與文化傳承。

縣府秘書長李良珠出席表示，縣府持續推動原住民族文化保存與傳承、特色產業培力，音樂節結合流行音樂、原聲創作與傳統樂舞，讓民眾認識原住民族文化，也讓部落好聲音有演出舞臺，活動適逢「南投巧克力咖啡節」，歡迎來喝咖啡、吃巧克力、欣賞原住民音樂。

原住民族行政處表示，20日晚間原民之夜演唱會有婁峻碩、范逸臣、徐懷鈺、黑旋風、阿爆等演出；21日下午「投號金嗓」南投原聲之星歌唱大賽決賽，歷時近2個月從近170名報名者選出決賽選手，盼透過賽事鼓勵原住民族青年以歌聲記錄部落生活；21日晚間「五族樂舞展演」，將部落歌謠、身體律動與文化轉為演出。

原民處長林婷玉說，Alang是賽德克族語「回家」意思，南投是多族群發源地，透過活動邀眾人回到部落，透過音樂、競賽、文化傳承與觀光交流認識原民文化，更實踐讓文化回到生活、聲音回到部落。

南投 原住民 演唱會

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