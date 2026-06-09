粽香傳情陪伴馨生家庭 台中地檢檢察長與犯保分會端午送暖40戶

台中地檢署洪家原檢察長，近日與犯罪被害人保護協會台灣台中分會，在端午節前夕組成送暖團隊，親赴40戶馨生家庭致贈端午禮盒、慰問金，陪伴因犯罪被害而失去摯親的家庭度過佳節，體現「一路相伴」的服務初心。

犯保台中分會表示，端午佳節對失去摯親的馨生人（犯罪事件被害人及家屬）而言，往往特別容易觸動思念與失落之情。此次由台中地檢署檢察長洪家原、主任檢察官王亮欽、書記官林希美長率隊，偕同分會專任人員及保護志工，逐一登門致贈節慶禮品及慰問金，與家屬親切話家常，關心其生活近況、身心狀況及實際需求。

犯保台中分會指出，慰問過程中，家屬分享面對親人離世的思念與生活調適歷程，檢察長一行人除表達關懷與鼓勵外，也仔細傾聽心聲，了解家屬所面臨的困難，以真誠陪伴撫慰傷痛。

犯保台中分會分享，多年來每逢三節，都會結合社會資源及志工力量，主動關懷馨生家庭，持續以實際行動傳遞溫暖，協助馨生人逐步重建生活、重拾希望。

犯保台中分會提醒，若有因他人犯罪行為被害而死亡或重傷之被害人，請撥打保護專線0800-005850，洽詢犯罪被害人保護協會提供協助。