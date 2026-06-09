防鬼切！中興新村圓環增設分隔島 明、後2天交管鋪路

南投中興新村圓環為特色地標，但該圓環為4岔支道匯入，僅畫設標線引導內、外車道行車，因標線淡化又常有車輛貪快直接違規穿越槽化線，「鬼切」狀況多，公路局增設實體分隔島及人行道改善，預計明、後天優化重鋪路面，將實施交管。

中興新村圓環位在台灣省政府前，設有時鐘基座及綠美化景觀，成特色地標，但因道路是由省府路、光華路、中正路、虎山路等匯入的4岔支道，道路標線畫設雙車道，車輛匯入前須先停止，匯入後行駛內車道，駛出時，外車道車輛需禮讓。

由於，該圓環車流交織，公路局雖畫槽化線引導行車動線，但常有汽、機車貪快直接違規穿越槽化線，「鬼切」狀況仍多，影響其他車輛及行人安全，公路局為此優化改善，於4岔支道增設實體分隔島及人行庇護通道及重舖路面繪製標線。

公路局中區養護工程分局南投工務段表示，台14乙線中興圓環優化改善將於6月10至11日分2階段進行路面重鋪施工，明天（10日）為第1階段將管制往虎山路及光華路方向，後天（11日）第2階段將管制中正路及省府路方向。

而施工期間將實施小車調撥及大車改道交通管制措施，用路人務必遵照現場施工標誌及交管人員指揮行駛，為免車輛壅塞可提前改道避開施工路段，交管時間為每天上午8時至下午6時，但仍視現場施工進度機動調整，如施工遇雨將順延。

公路局表示，施工訊息及動態狀況，民眾可收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告（https://www.thb.gov.tw/）及智慧化省道即時資訊服務網（https://www.168.thb.gov.tw），改道期間造成不便，尚祈見諒。

中興新村圓環為特色地標，但該圓環道路為4岔支道匯入，雖畫設標線引導行車，仍常有車輛貪快直接違規穿越槽化線，「鬼切」狀況多，公路局增設實體分隔島改善。記者賴香珊／攝影