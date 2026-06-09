彰警新大樓動土 設科偵機房強化數位打擊能力

彰縣警局綜合行政大樓今天動土，縣府指出，警局綜合行政大樓預計民國117年7月竣工，未來將提供警局刑事單位使用，大樓建置先進科技犯罪偵查機房，強化追蹤虛擬貨幣金流能力。

彰化縣政府發布新聞稿，為提升警政辦公環境並強化科技辦案量能，彰化縣警察局在縣府旁建築基地舉行「彰化縣警察局綜合行政大樓」動土典禮，由彰化縣長王惠美主持。

王惠美致詞時說，工程規劃興建地上5層、地下1層，總樓地板面積約1356坪的建築物，總經費新台幣3億1559萬元由縣款全額支應，預計117年7月竣工。縣府以實際行動支持警政工作，保障警察相關福利。

王惠美指出，大樓未來將建置最先進的「科技犯罪偵查機房」，強化追蹤虛擬貨幣金流的能力，提升手機鑑識、資通訊設備解密及網路線上平台進行大數據資料分析等技術，未來在偵辦詐欺、洗錢等科技犯罪將發揮卓越成效。

彰縣警局指出，綜合大樓所在地原本是警察宿舍，荒廢多年拆除改作臨時停車場，經過各方長期規劃與籌備，迎來警政廳舍正式動土。讓閒置土地轉型活化，引領彰化警政邁向現代化的新里程碑。