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台中雙十公車再升級！ 江啟臣推台中市民搭公車全程免費
台中市區近年因大量人口移入，交通面臨嚴峻考驗。國民黨台中市長參選人江啟臣除了主張捷運加速興建，更提出台中市民搭公車全程免費，並結合四大轉運站與快速公車，串聯五大生活圈。
台中市推出雙十公車政策，搭公車10公里免費，且最多車資只收10元。江啟臣規畫優化現行政策，未來台中市民搭公車全程免費，再搭配「減碳存摺」累積里程折抵騎YouBike。江啟臣說，市府增編的補助將促成業者為司機及基層加薪、汰換新車，形成良性循環。
江啟臣說，台中捷運路網要全力加速興建，興建過程的交通黑暗期必須靠目前大眾運輸量來紓解。他說，將結合豐原、水湳、台中車站、烏日高鐵等四大轉運站，以快速公車與幹線公車接駁捷運、台鐵、高鐵及機場。另外，建置原市區、北台中、屯區、海線、烏日高鐵等五大生活圈，打破蛋黃蛋白區隔，讓日常需求在20分鐘車程內搞定。
江啟臣表示，科技是輔助治理的工具，核心在於預警，而非裁罰，未來將採有溫度的科技執法，並導入AI技術讓1999專線語音即時連結數據中心精準搜尋，大幅縮短市民等待時間。
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