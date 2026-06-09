徐懷鈺、阿爆南投開唱 迴Alang音樂節20日熱力登場

「2026南投巧克力咖啡節」19日至28日於埔里福興溫泉區登場，「南投迴Alang原住民族音樂節」於20至21日同場舉行，「平民天后」徐懷鈺也將登台開唱，與Makav真愛、阿爆、婁峻碩、范逸臣、黑旋風、葉璦菱等歌手跨世代接力演出。

縣府指出，今年巧咖節與在地特色品牌結合，每周末有大型千人體驗，更跨局處加強活動多元性，活動期間同步舉行「2026南投迴Alang原住民族音樂節」，透過演唱會、歌唱大賽及五族樂舞展演，呈現南投原住民音樂能量與文化傳承成果。

「南投迴Alang原住民族音樂節」今舉行宣傳記者會，勇奪第35屆金曲獎最佳新人獎、故鄉來自南投仁愛武界部落的Makav真愛現身演唱，美聲天籟令全場陶醉，她表示，她既開心又期待返鄉開唱，希望大家能到「迴Alang」聽她唱歌。

縣府秘書長李良珠說，南投是多族群共存的原鄉縣市，縣府持續推動原民特色產業培力工作，以及原民文化保存與傳承，更結合流行音樂、原聲創作與傳統樂舞舉辦音樂節推廣原民文化，為原民族群創造舞台，也讓更多民眾聽見部落好聲音。

南投縣原民處表示，「2026南投迴Alang原住民族音樂節」將於20至21日舉行， 20日「原民之夜演唱會」徐懷鈺、阿爆、范逸臣、婁峻碩、黑旋風、Makav真愛等重量級原民歌手演出，21日「原聲之星歌唱大賽」葉璦菱、王宏恩也將現身。

此外，21日晚上的「五族樂舞展演」是由親愛愛樂擔任總編導，更將全程現場演奏，活動集結南投在地原住民展演團體，以「回家的路」為主題，帶領觀眾走進山林與部落生活；現場除了原民市集，將限量發送限定應援小物及烤大豬兌換券。

「南投迴Alang原住民族音樂節」於20至21日在埔里福興溫泉區登場，「平民天后」徐懷鈺與Makav真愛、阿爆、婁峻碩、范逸臣、黑旋風、葉璦菱等歌手跨世代接力演出。圖／南投縣政府提供

圖為金曲獎原民歌手阿爆在巴黎文化奧運台灣館演唱。本報資料照

「南投迴Alang原住民族音樂節」於20至21日在埔里福興溫泉區登場，金曲最佳新人Makav真愛（左4）今現身記者會站台，為活動暖身。記者賴香珊／攝影

「平民天后」徐懷鈺。本報資料照