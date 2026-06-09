2026台中鍋烤節全面升級！首度邀請國際廚神級評審領軍

備受矚目的「2026台中鍋烤節」正式開跑！台中市政府經濟發展局特別舉辦店家招募及專業評審競賽說明會，宣布今年活動全面升級，首度導入國際級專業評審機制，邀請國際廚神等級評審組成評審團，從食材品質、料理技術、風味特色及整體用餐體驗等面向進行評選，尋找最具代表性的台中鍋烤名店。

活動同時祭出汽車大獎、總價值300萬元鍋烤抵用券及多項好禮，邀請全國民眾一起尋找台中鍋烤之王。

經濟發展局長張峯源表示，美食不只是味蕾享受，更承載著城市文化與生活記憶。今年鍋烤節首度邀請來自多國的專業評審組成國際級評審團，希望透過更具公信力與專業度的評選機制，發掘隱身巷弄的鍋烤職人及特色名店，讓更多優質店家被看見，進一步帶動台中美食觀光與餐飲產業發展。

張峯源指出，今年活動祭出五大亮點，包括超人氣天團5566走訪台中特色鍋烤名店、市長親赴得獎店家貼榜祝賀、入圍店家與市長及民代同框曝光機會、汽車大獎及總價值300萬元鍋烤抵用券，以及入圍店家專屬體驗券等，希望透過多元行銷與實質回饋，創造店家與消費者雙贏。

張峯源進一步表示，今年首度推出「店家專業評審競賽」，每家店可提報1至2道鍋物或燒烤料理參賽。

活動將先透過書面審查，遴選50組優秀店家晉級，入圍店家除有機會參與熱門實境節目拍攝外，評審團也將實地走訪店家，針對料理表現、食材品質、烹調技術、品牌特色及整體消費體驗等面向進行綜合評分，最終選出金鍋組、金烤組及蔬食組優勝店家，發掘深藏台中的鍋烤好味道。

經發局指出，台中鍋烤節自開辦以來深獲店家及民眾支持，十大鍋烤店家總投票數已由首屆442萬票成長至566萬票。活動邁入第四屆，除延續人氣火鍋燒烤店家票選及萬元鍋烤抵用券抽獎外，更首度引進專業評審制度，並結合實境節目深度行銷，帶領民眾認識台中鍋烤店家的職人精神與品牌故事，進一步提升活動話題與城市美食能見度。

經發局表示，「店家專業評審競賽」及「人氣火鍋燒烤店家票選(含蔬食組)」即日起開放報名至7月13日中午12時止。凡於台中設有實體營業店面，並具備公司登記、商業登記或稅籍登記資格的火鍋、燒烤及符合蔬食組資格的餐飲業者，皆可報名參加。

網路票選活動則將於7月14日至8月14日，透過「台中通」APP登場，邀請全國民眾一起參與投票，選出心目中的台中人氣鍋烤名店。

經發局補充，為鼓勵民眾踴躍參與投票及實際走訪店家消費，今年特別準備300組萬元鍋烤抵用券抽獎大禮，並加碼推出入圍店家專屬體驗券，同時邀請業者踴躍加入抵用券合作店家行列，共同把握鍋烤節帶來的消費商機，擴大夏季餐飲經濟效益。

報名資訊可至活動網站查詢(人氣火鍋燒烤票選店家招募報名https://www.surveycake.com/s/YV7bA，店家專業評選徵件競賽報名https://www.surveycake.com/s/vAAL8)，歡迎全國民眾及優秀店家共襄盛舉，一起挖掘台中鍋烤好味道，共同打造屬於台中的鍋烤美食傳奇。