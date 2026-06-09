公安隱憂 台中力行國小路樹倒 居民驚魂

台中市東區力行國小旁一棵路樹昨清晨突連根斷裂倒伏，占據整個道路，所幸未波及學童與行人。由於近期氣象預報本周可能連日強降雨，議員質疑過去逢甲大學校園樹倒曾壓死學生，引發家長與居民憂慮大棵路樹恐成不定時炸彈。

市議員江和樹指出，過去逢甲大學曾發生校園樹倒壓死學生的不幸事件，如今極端氣候下短延時強降雨頻率增加，樹木倒伏風險升高，質疑路樹恐成不定時炸彈，要求市府全面盤點與檢視高風險樹木。

建設局表示，倒伏樹木位於力行國小校園範圍，由校方負責養護，已第一時間協助排除恢復通行。不過，議員質疑，校園樹木與行道樹分屬不同管理體系，權責分散恐形成管理斷點。

市府建設局指出，目前列管行道樹約廿三萬棵，並建置全市樹木資料庫，掌握樹種、樹齡及維護紀錄，每年投入約七百萬元辦理健診與普查，並於汛期前完成逾一萬三千株修剪；另針對交通要道、曾發生倒伏路段及褐根病熱區，建立熱點地圖並導入光達（LiDAR）檢測技術，加強預警。教育局則指出，各校均編列樹木維護經費，如經費不足可申請由建設局代辦，並透過災害搶修契約協助復原。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽直言，樹木為活體，目前全球仍難達「零風險」，尤其褐根病多發於地下根系，即使外觀看似健康，仍可能瞬間倒伏，是最難預測的風險來源。

他指出，現行巡檢多以樹冠與樹幹外觀判斷，但病害潛伏於地下，建議導入土壤ＤＮＡ分子檢測與根系影像探測技術，在未出現症狀前即掌握病原存在，並在校園、醫院、車站等高人流場域建立主動監測制度。

王升陽點出制度問題，表示多數學校缺樹藝或病理專業人力，從通報到處理往往需數月，但病害惡化速度遠快於行政流程，形成風險落差。他建議，校園周邊路樹納入建設局統一專業巡檢體系，由專責單位監測與處置，並簡化行政流程，才能有效降低突發倒伏帶來的公共安全風險。