彰化福漢風電明二次初審臨時喊卡 環境部：9/30後再排審

環境部原本明天將召開「彰化福漢風力發電廠計畫」專案小組第2次初審會議，但據了解，今天環境部臨時取消明天的初審會議。環境部稍早證實，今午間收到開發單位公文申請審查展延，今年9月30日後才會再安排審查。

本案目的事業主管機關為經濟部能源署，開發單位為哲威風力發電股份有限公司籌備處、漢威風力發電股份有限公司籌備處，規畫於彰化縣福興鄉及芳苑鄉沿海地區，設置14座風力發電機組，風力發電機組單機容量為3000至6000kW，總裝置容量為4萬2000至8萬4000kW，基座總面積需求約為9240平方公尺。

本案第1次初審已是2024年11月8日，距今約莫1年半以前，由於本案的陸域風機緊鄰學校、酪農區與住宅區，環評委員在前次初審便要求開發單位承諾，應於地圖詳實呈現風機位置500公尺範圍內養殖漁業、畜牧業及民宅距離，並完整呈現與本案利害相關人及團體意見溝通內容。

原本明天福興鄉、芳苑鄉及環保團體等代表將北上參加本次初審，但午間環評書件查詢系統卻顯示「因故取消」。環境部證實，今天午間收到開發單位公文要求，基於需要更多時間準備，因此申請審查展延，今年9月30日之後才會再安排會議審查。

彰化縣環境保護聯盟今表示，環評前1天才突然宣布會議取消，是把大家當小丑耍玩嗎？對業者與環境部均表達強烈不滿與抗議。另也再次強調，彰化地區對風機開發已非常不滿，彰化不應再增設任何的風力發電機組。