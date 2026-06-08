沙鹿清潔隊堆大量廢木材床墊 中市府：專案加速清運

台中沙鹿區清潔隊堆置廢木材、廢床墊等廢棄物。民進黨市議員楊典忠表示，早期為大雅鄉與沙鹿鎮聯合垃圾掩埋場，憂成長期堆置場；市府回覆，已規劃專案加速清運處理。

沙鹿區清潔隊場區堆置各類廢棄物及資源回收物，楊典忠今天透過文字稿表示，門口寫著沙鹿區大雅區垃圾掩埋場，實際卻是市府無法去化廢棄物的長期堆置場，憂心大里垃圾山將在沙鹿重演。

沙鹿清潔隊人員表示，之前因焚化爐歲休，才造成垃圾轉運站內的垃堆積成山，目前已加速清運。

台中市環保局透過文字稿回覆，場區內堆置的廢機車、廢塑膠、廢木材、廢床墊等，均為清潔隊執行垃圾清運及資源回收作業期間暫置回收物或大型廢棄物，目前皆依既有標售及委外處理機制辦理去化，其中廢木材及廢床墊已規劃專案加速清運處理。

環保局指出，資源回收作業過程中，部分物料因不具回收再利用價值或夾雜雜質，須經人工執行分類後再依規妥善處理；後續將持續加強分類作業、優化場區設施及提升分選效率，並全面盤點各場區堆置情形，強化管理機制及去化量能，確保廢棄物妥善處理，維護環境品質。