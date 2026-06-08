台中沙鹿翔園文旅造飛機故事館 一窺台灣航空發展史

位於台中市沙鹿區的翔園文旅股份有限公司和漢翔航空工業股份有限公司打造「造飛機故事館」，藉老照片、文物及模型，從介壽號到勇鷹高級教練機，一窺台灣航空產業發展史。

「造飛機故事館」位於翔園文旅俱樂部，將展出老照片、原尺寸飛彈模型與勇鷹試飛師飛行服等，讓民眾藉展覽了解台灣航空工業、試飛文化與國機國造發展歷程，了解國機國造及國防自主重要性。

翔園文旅總經理吳經文表示，規劃展區包括「破空」研發人員用勇氣拓荒空域、「榮光」F-5、AT-3教練機飛行軌跡、「凌雲」IDF戰機、勇鷹高教機與各式飛彈敘寫國防自主，及「御風」看見台灣航空應用多元面貌，如無人機、靶機、追風計畫或空中緊急醫療等。

吳經文說，「造飛機故事館」呈現漢翔從民國57年起到目前9架製造研發或配合國外組裝飛機，如最早的初級教練機「介壽號」到勇鷹高教機，展現國機國造航空發展歷程。

「造飛機故事館」因應10日開幕，7月30日前推「黑貓中隊華錫鈞上將-魅影昂揚特展」，開放免費參觀。