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紫南宮環縣99.9K自行車挑戰活動登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自南投市政府

南投縣政府與竹山紫南宮、臺灣自由車運動協會、南投縣體育會共同辦理的第14屆「2026永不放棄一騎來發財紫南宮環縣極限挑戰99.9K」自行車活動，於7日上午6時在竹山消防署訓練中心第一停車場盛大登場。活動由南投縣副縣長王瑞德、運動部全民運動署署長房瑞文、縣議員林儒暘，以及大會代言人——竹山在地女兒「單車女神」魏華萱、南投自由車國手「南投國王」盧紹軒、「單車阿賢」李冠賢等人一同領騎，帶領來自國內外共3,000名車友展開穿越9鄉鎮、長達99.9K的環縣挑戰，共同感受南投縣的自行車騎乘魅力。

王副縣長表示，縣府積極推動國際體育賽事及全民自行車運動，並與地方運動休閒旅遊深度結合。南投過去曾舉辦多年國際自由車環台公路大賽南投站，近三年也持續舉辦南投百K小鎮漫遊自行車挑戰賽；此外，日月潭環湖自行車道更曾入選美國CNN旅遊台「全球十大最美自行車道」，均成功吸引眾多單車愛好者到南投騎車旅遊，帶動地方運動觀光產業的提升。縣府此次再度結合竹山紫南宮、臺灣自由車運動協會及南投縣體育會，攜手打造南投低碳運動騎旅的最佳場域。本活動14年來持續辦理，期盼透過健康旅騎共同推動綠色低碳永續，鼓勵全民多騎自行車、減少碳排放，並養成規律運動的好習慣，將南投打造成宜居城市與運動之都。

王副縣長指出，今年報名參加人數共計3,000人，其中男子2,444人、女子556人；年齡最大者為81歲、最小者僅10歲。外國選手則有來自美國1人、德國2人、荷屬阿魯巴1人、香港1人、澳門1人、馬來西亞3人、日本1人，共計10位。選手自竹山鎮消訓中心停車場出發，途經名間鄉、南投市、草屯鎮、國姓鄉、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮，最後回到竹山消防訓練中心，全程共99.9公里。

大會規定選手須於限時7小時內完賽，完賽者可獲得大會精心設計、世界獨一無二的活動特色「鏤空旋轉馬年造型完成獎牌」一面，以及由紫南宮提供的「土地公馬年發財錢母」一枚。選手完賽後可將錢母鑲入鏤空馬造型獎牌中將圓心填滿，象徵圓圓滿滿、大家「一騎（一起）來發財」。縣府期盼藉由此次盛事，為竹山、集集等周邊區域的旅宿業、餐飲業及旅遊相關產業帶來豐沛商機。紫南宮環縣99.9K自行車賽如今已成為國內最「夯」的自行車活動，更是南投具代表性的運動旅遊特色品牌。

臺灣自由車運動協會理事長彭劍勇則表示，6月3日是「世界自行車日」，紫南宮自行車活動每年皆選擇在6月第一週舉行，主要就是為了響應聯合國的倡議，共同推動全民自行車運動。聯合國於2018年4月12日第72屆大會上，在主題為「體育促進發展與和平：通過體育和奧林匹克理想建立一個和平的更美好的世界」的全體會議中，一致決議通過將每年6月3日定為「世界自行車日」。因此，南投縣政府、臺灣自由車運動協會與紫南宮每年皆選定在世界自行車日當週的星期日辦理此活動，今年凝聚3,000名騎士以實際行動響應，推展全民運動的同時，也共同愛護地球、推動綠色低碳永續。

聚傳媒

紫南宮 南投 南投縣

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