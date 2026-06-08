中市水肥代處理費每噸漲3倍....挨批趁火打劫 環保局回應了

台中市環保局上月底宣布，調漲台中市廢棄物代清除處理收費，其中水肥代處理費由每噸216元調漲到890元。漲了超過3倍，民進黨市議員痛批盧市府趁火打劫，把財政跟行政管理無能的後果直接轉嫁給市民。中市環保局表示，因應水肥中心操作、汙泥後續處理成本大幅上升，代處理費不敷成本，因此調整水肥處理費以反映成本。

江肇國近日接到民眾陳情，指自5月28日起台中市水肥代處理費每噸從216元一口氣漲到890元，漲了超過ˋ倍，且調漲前不曾舉辦公聽會，僅以刊登公報代替溝通，從發布到生效僅兩天，市民根本來不及反應。

江肇國表示，環保局還說這次調漲有「綜合考量各縣市收費情形」，但高雄每公噸收50元、台北83.5元、台南130元，請問台中市政府是參考哪一個縣市的收費標準？況且台中在漲價前的216元已經是六都前段班，現在居然還漲到890元。他痛批，「盧市長光這一年來，垃圾清理漲價，廚餘處理漲價，現在連水肥都要漲價，台中人到底欠你什麼？」

環保局表示，台中市水肥中心操作、汙泥後續處理成本已大幅上升，過去每公噸216元的代處理費嚴重不敷成本，不符「使用者付費」的健全財政原則，市府調整水肥處理費以反映成本。

環保局強調，各縣市的水肥與廢棄物收費標準，皆依據其在地「水肥處理廠操作維護成本」、「土地使用成本」及「興建成本等」等支出而有所不同。台中市制定標準時，主要參考「台中市水肥中心實際營運成本之實質漲幅」，而非單純抄錄特定縣市指標，以真實反映台中市在地環保治理的實際負擔。