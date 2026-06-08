民代憂大里垃圾山在沙鹿重演 中市環保局：強化分類管理和去化

台中市議員楊典忠日前會勘經過沙鹿垃圾掩埋場，發現大門周邊竟被大量廢木材、廢家具堆成一座「廢木材山」，他擔心大里垃圾山在沙鹿重演；台中市環保局今天說明，場區內堆置的廢機車、廢塑膠、廢木材、廢床墊等，均為清潔隊執行垃圾清運及資源回收作業期間暫置的回收物或大型廢棄物，目前皆依既有標售及委外處理機制辦理去化，其中廢木材及廢床墊已規劃專案加速清運處理。

台中市環保局表示，資源回收作業過程中，部分物料因不具回收再利用價值或夾雜雜質，須經人工執行分類後再依規妥善處理。後續將持續加強分類作業、優化場區設施及提升分選效率，並全面盤點各場區堆置情形，強化管理機制及去化量能，確保廢棄物妥善處理，維護環境品質。

楊典忠質疑，門口寫著沙鹿區大雅區垃圾掩埋場，實際卻是市府無法去化廢棄物的長期堆置場，他憂心大里垃圾山將在沙鹿重演！

楊典忠表示，台中縣市合併前，此處是沙鹿、大雅區垃圾掩埋場，部分作為垃圾轉運站使用，但如今台中市已有文山、后里、烏日三座焚化爐，交通條件也比過去便利，照理說不應再讓掩埋場入口變成廢木材、廢床墊、廢家具暫置場，這些堆置物不像短期暫放，已形成明顯堆積，顯示台中市垃圾、大宗廢棄物與資源回收去化鏈條已經出問題。

楊典忠說，暫置若沒有期限，就是長期堆置，轉運若沒有去處，就是原地囤積，回收若沒有再利用，堆久了就變成垃圾，沙鹿掩埋場的廢棄木材床墊群山非一日而成，市府應立即公布沙鹿掩埋場目前廢木材、床墊及一般垃圾暫置數量、來源區域、委外處理契約、清運期程及消防安全管理措施，並盤點全市各清潔隊、轉運站與掩埋場是否也有類似情形。

台中市議員楊典忠日前會勘經過沙鹿垃圾掩埋場，發現大門周邊竟被大量廢木材、廢家具堆成一座座「廢木材山」。圖／中市議員楊典忠提供