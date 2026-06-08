影／南投巧咖節「萬安來了」 縣府再曝與皮克敏合作計畫

2026南投巧克力咖啡節19日將登場，有議員建議引進「皮克敏」帶動人潮，民眾期待，後因作業不及未果；但縣府透露下半年度的活動，如露營或花卉嘉年華有機會，台北市長蔣萬安12日（周五）也將現身，與縣長許淑華同台為活動宣傳。

為行銷巧克力、咖啡及農特產，縣府連年舉辦巧克力咖啡節，雖逐漸打出知名度，但地方仍盼活動推陳出新，縣議員林友友更建議縣府，透過虛實整合帶動觀光，可向嘉義市政府取經，與時下超夯虛擬實境遊戲「皮克敏」合作，帶動人潮。

但經了解，縣議員林友友於上月18日質詢後，縣府立刻透過行銷公司聯繫皮克敏授權公司瞭解合作模式，唯因南投巧克力咖啡節在6月19日就要登場，初步評估因巧咖節舉辦在即，合作期程上來不及規畫，只能作罷。

不過，縣府透露，巧咖節引進皮克敏雖作業不及，但觀光處已聯繫上有成功經驗的嘉義市文化局，且將安排拜會取經，進一步了解活動策畫及合作模式，希望下半年度有機會能與皮克敏合作，引進如南投露營嘉年華、花卉嘉年華等歲末活動。

南投縣長許淑華今也於縣務會議表示，今年巧咖節將於19日（周五）端午連假首日至28日（周日）在埔里福興溫泉區登場，經縣府用心精進活動辦理，參與廠商連年增加，表演團體更大咖也更年輕化，成功吸引更多年輕朋友到巧咖節消費。

她也提到，推廣南投巧克力咖啡節，讓更多外縣市民眾到巧咖節玩，同時帶動埔里觀光經濟，縣府預計於本周五（12日）舉辦活動宣傳記者會，屆時台北市長蔣萬安將現身南投，跟她一起手沖咖啡，希望藉由他的高人氣能有更多人到南投玩。