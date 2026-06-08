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台中石岡頭坪巷斥資3千萬啟動災後復建 年底前完工確保通行安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
去年7月28日的豪雨及丹娜絲颱風重創台中石岡區頭坪巷，道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞，台中市政府爭取中央補助，投入2971萬元推動災害復建工程，今天舉行開工祈福典禮。圖／台中市民政局提供
去年7月28日的豪雨及丹娜絲颱風重創台中石岡區頭坪巷，道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞，台中市政府爭取中央補助，投入2971萬元推動災害復建工程，今天舉行開工祈福典禮。圖／台中市民政局提供

去年7月28日的豪雨丹娜絲颱風重創石岡區頭坪巷，道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞，台中市政府爭取中央補助，投入2971萬元推動災害復建工程，今天舉行開工祈福典禮。民政局長吳世瑋代表市長盧秀燕出席表示，工程預計今年底前完工，完工後可強化道路防災韌性，守護居民通行權益與地方產業發展。

吳世瑋表示，石岡區頭坪巷去年發生道路邊坡崩塌後，市府與區公所第一時間即啟動緊急應變及安全維護措施，積極推動後續復建作業。此次工程由內政部國土管理署中區分署補助2769.5萬元，市府建設局自籌201.5萬元，總計投入2971萬元進行復建，感謝立法院副院長江啟臣協助爭取中央補助，及市議員吳振嘉、蔡成圭對市府預算的支持，市府團隊將持續督導工程品質，確保鄉親擁有更安全、便利的通行環境。

他說此次復建工程以提升邊坡穩定及道路防災韌性為核心，採用6層階梯式加勁擋土牆工法，規劃興建長約27公尺、總高度16.5公尺的加勁擋土牆，搭配微型樁深層補強系統及鋼筋混凝土基礎底板，強化基礎承載力與抗滑穩定性，降低道路再次受損風險。工程也同步完善牆背排水、拍漿溝等排水改善設施，有效減少地下水及豪雨逕流對邊坡造成的衝擊，全面提升道路安全與防災能力。

立法院副院長江啟臣表示，去年颱風及豪雨造成頭坪巷道路邊坡崩塌、路基掏空，影響居民通行及農產品運輸，因此積極協助爭取中央全額補助，減輕地方財政負擔。他說此路段道路邊坡崩塌較深、情況複雜，工程需採鋼板樁等工法逐層施作加固，預計工期約210天，施工期間將在安全前提下盡量維持單線通車，降低對地方交通及農產運輸的影響。他提醒，汛期及颱風季已至，山區居民應提高警覺，留意降雨可能帶來的災害風險，確保自身安全。

石岡區長徐天龍表示，區公所將持續督導施工及監造團隊，嚴格把關工程品質、安全衛生及環境維護，確保復建工程如期如質完成。工程完工後，將盡速恢復地方交通功能，降低豪雨造成邊坡崩塌的風險，為居民打造更安全、更具韌性的通行環境，並為地方產業與農業運輸提供穩固保障。

今天祈福典禮，民政局長吳世瑋、立法院副院長江啟臣、市議員吳振嘉、客委會主委江俊龍、石岡區長徐天龍、石岡區農會總幹事張東海、理事長陸明陽、常務監事吳維章和多位里長到場。

去年7月28日的豪雨及丹娜絲颱風重創台中石岡區頭坪巷，道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞，台中市政府爭取中央補助，投入2971萬元推動災害復建工程，今天舉行開工祈福典禮。圖／台中市民政局提供
去年7月28日的豪雨及丹娜絲颱風重創台中石岡區頭坪巷，道路邊坡崩塌、路基掏空及擋土設施損壞，台中市政府爭取中央補助，投入2971萬元推動災害復建工程，今天舉行開工祈福典禮。圖／台中市民政局提供

台中 丹娜絲颱風 盧秀燕 豪雨

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