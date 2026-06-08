台中神岡昌平路五段管線汰舊換新 10月底完工可提升供水品質

台中市神岡區昌平路五段及周邊巷弄長期受水壓不足、水量不穩所苦，立委楊瓊瓔及中市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德接獲地方反映後，成功促成總經費4744萬元的「神岡區昌平路五段及周邊巷弄汰換管線工程」，今天辦施工前說明會，預計汰換3671公尺老舊管線，10月底完工，改善393戶居民用水品質與供水穩定度。

神岡區昌平路五段及周邊巷弄汰換管線工程施工前說明會今天在萬興宮舉行，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、吳呈賢、吳建德共同主持，台灣自來水公司第四區管理處處長張煥獎、豐原給水廠廠長張景翔及神岡區長梁益明等相關單位代表出席，社南里長楊順福、新庄里長張育豪及多位地方居民到場關心。

水公司第四區管理處簡報指出，神岡區社南里昌平路五段及周邊地區現有供水管線多為40、50年前埋設的塑膠管線，當時人口較少、用水需求有限，尚可滿足居民需求，隨著神岡區近年人口持續成長、新建住宅增加，用水需求大幅提升，既有管線口徑及輸送能力已逐漸無法負荷，部分地區甚至出現尖峰時段水壓不足、水量不穩等問題。

第四區管理處表示，這次工程將汰換100mm、200mm及300mm等不同口徑送水及配水管線，總長度達3671公尺，工程經費4744萬元全由台水全額負擔。工程將依期程辦理發包施工、送水幹管汰換、用戶外線抽換及道路刨鋪復原等作業，10月底完工後可有效提升供水穩定度，改善民生用水水量及水壓，同時降低漏水率，提升供水安全。

社南里長楊順福表示，當地許多住戶一直盼望改善供水問題，此次工程經費獲得核定，感謝楊瓊瓔委員及羅永珍、吳呈賢、吳建德議員積極爭取。吳呈賢、吳建德議員服務處秘書張育豪表示，昌平路五段周邊近年人口增加快速，老舊管線確實有更新必要，希望工程能盡速進場施工、如期完工，讓居民享有更穩定優質的自來水。

市議員羅永珍表示，昌平路五段及周邊居民多年來經常向她反映，晚間尖峰用水時段水壓不足，有時煮飯、洗澡、洗衣都受到影響。她感謝楊瓊瓔立委與台水公司重視地方需求，推動管線更新工程。施工期間勢必影響交通及居民生活，她要求台水公司做好交通維持計畫，減少施工對民眾通行的不便。

立委楊瓊瓔表示，許多老舊塑膠管線使用多年後容易老化，過去因管徑較小，若直接提高供水壓力，反而可能導致爆管及漏水問題，增加搶修成本，也可能造成道路下陷及交通受阻。此次爭取台水投入4744萬元經費，全面更新老舊管線，改採耐用年限可達40年的延性鑄鐵管，耐壓、耐震性能更佳，也大幅提升供水穩定性。