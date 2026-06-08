中市力行國小旁大樹倒 市府釐清權責：未來由教育局加強養護

台中市東區力行國小旁路樹今清晨連根斷裂倒伏，台中市政府建設局表示，該樹屬力行國小校園範圍內，由該校養護，但第一時間已協助力行國小排除，以利交通通行。此外，建設局所管的行道樹約23萬棵，已建置全市行道樹基本資料庫，掌握樹種、樹齡、生長狀況及維護紀錄，每年投入700萬健診及普查樹木，另於每年汛期前均修剪，今年已完成1萬3千多株。

建設局說，針對交通要道、曾發生倒伏路段及褐根病熱區，市府已建立熱點地圖進健檢及預防性管理，近年更導入光達（LiDAR）等科技檢測技術，長時間定期檢測及分析褐根病熱區特定路段，提前發掘潛在危害，降低倒伏風險。

針對台中市各學校所管轄樹木，涵蓋校園內及學校周邊退縮人行道的行道樹，教育局說，各校年度預算均編有相關維護經費，並應依相關作業要點落實樹木修剪，定期巡檢及做必要的病蟲害防治。

此外，教育局為協助學校改善周邊人行道及樹木修剪，每年亦編列2千萬元，如果學校校內預算無法負擔時，由學校提出需求申請，經教育局彙整後委請建設局代辦。如遇災害發生，教育局亦分區辦理學校樹木災害搶修契約，以因應災後協助學校盡速完成復原工作。

教育局將積極爭取預算，擴充經費，並持續宣導促各校落實定期檢視、養護、修剪，隨時留意校園周遭樹木生長情形，以維護學生及民眾通行安全。