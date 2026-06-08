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中市力行國小旁清晨大樹倒…學童家長驚 民代要市府總體檢

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市東區力行國小附近清晨發生路樹倒塌事件，巨大樹木突然傾倒，占據道路空間。圖／江和樹提供
台中市東區力行國小附近清晨發生路樹倒塌事件，巨大樹木突然傾倒，占據道路空間。圖／江和樹提供

台中市東區力行國小附近今天清晨發生路樹倒塌事件，占據道路，所幸當時未波及人車。市議員江和樹上午前往了解，他說，事發地點鄰近校園，家長及居民十分擔憂，要求市府立即啟動全市危險路樹總體檢。

江和樹說，這次幸運沒有造成傷亡，但如果倒塌時間剛好遇到上下學時間，後果恐怕不堪設想。他質疑，市府是否有定期檢視路樹健康狀況？是否有掌握哪些路樹已出現傾斜、腐朽或根系鬆動等問題？

他說，近年來極端氣候越來越明顯，大雨、強風頻繁發生，許多老舊路樹可能因根系老化、樹體過高、土壤支撐力不足等因素，成為潛藏在市民身邊的不定時炸彈。尤其學校周邊、公園、主要幹道及住宅區，更應列為優先檢查對象。

江和樹要求市府立即啟動全市危險路樹總體檢，針對校園周邊及人口密集區域進行全面盤點，檢查內容應包括：

一、路樹是否有傾斜或結構不穩情形。

二、根系是否遭破壞或支撐力不足。

三、是否有病蟲害、樹幹中空或腐朽現象。

四、樹木高度及樹冠是否過度生長造成風險。

五、周邊土壤及排水環境是否影響樹木穩定性。

江和樹說，路樹綠化城市值得肯定，但公共安全更不能被忽略。市府不能每次等到路樹倒塌、民眾受傷，才進行補救措施，而是應該主動預防、提前處理。相關單位盡速公布高風險路樹巡檢及改善計畫，也歡迎民眾發現疑似危險路樹時，立即向市府或江和樹服務團隊反映，共同守護市民生命財產安全。

台中市東區力行國小附近清晨發生路樹倒塌事件，巨大樹木突然傾倒，占據道路空間。圖／江和樹提供
台中市東區力行國小附近清晨發生路樹倒塌事件，巨大樹木突然傾倒，占據道路空間。圖／江和樹提供

江和樹 路樹 台中市 校園

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